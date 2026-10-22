Detenido en Bilbao dos veces por robar en sendos comercios

Archivo - Vehículo de la Ertzaintza - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 36 años ha sido detenido en Bilbao este pasado miércoles por robar dinero de la caja registradora de un comercio y en la madrugada de este jueves tras ser sorprendido en el interior de un negocio al que había accedido rompiendo el cristal de la puerta.

Según ha informado el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco, pasadas las siete y media de la mañana de este miércoles, se recibió un aviso en el que se informaba de que se había producido un robo en un establecimiento comercial del Casco Viejo de Bilbao, donde echaban en falta 600 euros de la caja registradora y la puerta de acceso se encontraba forzada.

Una patrulla de la Ertzaintza se personó en el lugar y realizó las primeras indagaciones, en las que pudieron observar al autor en las grabaciones de las cámaras de seguridad del local. Minutos después, le encontraron en una zona cercana y procedieron a su detención por un delito de robo con fuerza.

El arrestado, un hombre de 36 años detenido previamente en otras 27 ocasiones por la Ertzaintza, fue trasladado a dependencias policiales para realizar las correspondientes diligencias y, una vez finalizadas, fue puesto por la tarde a disposición judicial.

Sobre las tres y media de la madrugada de este jueves, se ha recibido una llamada en el Servicio de Atención de Emergencias SOS Deiak 112 en la que un comunicante informaba de que había visto roto un cristal de la puerta de un comercio del Casco Viejo y que parecía haber una persona en el interior.

Varios agentes se han acercado al negocio y han podido comprobar que estaba la puerta de acceso rota, una maza frente a esta, y la caja registradora abierta en el suelo. Los ertzainas han accedido al interior del comercio y han localizado al mismo hombre que había sido detenido el día anterior.

Por ello, han procedido a su detención por otro delito de robo con fuerza y a trasladarle a dependencias de la Ertzaintza para realizar las diligencias pertinentes. Una vez finalizadas será puesto a disposición judicial.