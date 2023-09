Detenido un varón por una agresión sexual a una mujer el pasado martes en Getxo

El Ayuntamiento de Getxo condena toda agresión derivada de actitudes sexistas basadas en el machismo y convoca concentraciones de protesta



BILBAO, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un varón ha sido detenido por un delito de agresión sexual ocurrido el pasado martes, día 19, en la localidad vizcaína de Getxo, según ha confirmado el Departamento de Seguridad a Europa Press. El Ayuntamiento del municipio ha convocado para este viernes una concentración a las doce del mediodía en las escalinatas del Consistorio y en el punto lila de Telletxe a las siete y media de la tarde.

La agresión se produjo sobre las diez de la noche en el barrio Neguri de Getxo y, tras lo ocurrido, la mujer interpuso una denuncia. Horas después, de madrugada, fue detenido un varón por su presunta implicación en los hechos y, posteriormente, pasó a disposicion judicial.

Tras estos hechos, la Junta de Portavoces del Ayuntamiento, integrada por la alcaldesa y los representantes de todos los grupos políticos municipales, ha aprobado por unanimidad, una declaración institucional en la que muestra su "más firme rechazo", a la vez que condena "toda agresión derivada de actitudes sexistas basadas en la desigualdad de género y el machismo".

Además, expresa su solidaridad a las mujeres agredidas, a la vez que

les ofrece su apoyo. La Declaración incide en que la violencia es "siempre responsabilidad de quien la ejerce y que hay que evitar la culpabilización de las mujeres agredidas".

También insiste en que no se puede olvidar que no existe "ningún contexto que justifique las agresiones sexistas" y reitera que no hay perfiles de agresores, si bien, según Emakunde, la mayoría de las agresiones sexuales hacia mujeres (el 80% del total) las cometen personas que tenían previamente algún tipo de vínculo o relación con la víctima.

El Consistorio se compromete a seguir trabajando para lograr una sociedad "basada en los valores de igualdad y respeto", en

la que las mujeres "puedan decidir con libertad con quién, cuándo y

cómo tener relaciones sexuales, y en la que, en definitiva, su voluntad sea totalmente respetada".

Por último, el Ayuntamiento ha convocado una concentración institucional contra la agresión a esta mujer, vecina de Bilbao, junto con representantes del Consejo de Igualdad, para el viernes, 22 de

septiembre, a las doce del mediodía en las escalinatas del Ayuntamiento, así como al conjunto de la ciudadanía a las 19.30 de la tarde en el punto lila de Telletxe (junto a la salida de metro de Algorta).