Díez Antxustegi dice que Ortuzar "se ha ganado el derecho a decidir" si quiere seguir o no al frente del PNV

BILBAO, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PNV en el Parlamento vasco, Joseba Díez Antxustegi, ha afirmado este martes que el presidente del EBB, Andoni Ortuzar, "se ha ganado el derecho a decidir" si quiere continuar o no al frente de la formación jeltzale, aunque ha destacado que "la cuestión de las personas será la última" en el proceso de renovación que el partido ha iniciado.

En una entrevista concedida a Euskadi Irratia, recogida por Europa Press, Díez Antxustegi ha explicado que el proceso de renovación del partido que culminará en la novena Asamblea General en marzo de 2025 "no es solo para cambiar a las personas", sino que tiene "tres hitos", que son "el proyecto político e ideológico por un lado, la organización por otro, y las personas por último".

De esta manera, ha señalado que, en estos próximos seis meses, se verá "por qué proyecto político apuesta la afiliación, cómo quiere organizarse la afiliación, y al final serán las personas" que dirigirá n la formación. "Debemos ir dando pasos, y un paso nos llevará al siguiente", ha añadido.

En todo caso, el portavoz parlamentario del PNV ha asegurado que no vería "ningún problema" en que Andoni Ortuzar continuara al frente del EBB, destacando que "sus resultados están ahí, y en los doce años que lleva en la presidencia del EBB hemos logrado con él los mejores resultados del partido en su historia".

"Por lo tanto, él se ha ganado el derecho a decidir si quiere continuar o no, y a él le corresponde, aunque la cuestión de las personas será lo último. Primero proyecto político, luego organización y, por último, las personas", ha insistido.

Joseba Díez Antxustegi ha destacado que en los próximos seis meses el partido tendrá "una buena oportunidad" para renovarse, y que, aunque se mire más a personas y cargos, "los hitos más importantes serán los documentos de trabajo que vamos a elaborar y tratar, que vamos a reforzar nuestro proyecto político y que vamos a debatir sobre ello".

En este sentido, ha señalado que lo que hizo Ortuzar en el Alderdi Eguna del pasado domingo fue "un llamamiento a los afiliados a trabajar para realizar propuestas y opinar en torno a esos documentos".

"Eso es lo que tiene nuestro partido, que los afiliados deciden en las juntas locales y en los batzokis no sólo los nombres, sino, sobre todo, los documentos y el fortalecimiento de nuestro proyecto político, y creo que Andoni Ortuzar hizo un llamamiento a eso", ha dicho.

Así, el portavoz parlamentario del PNV ha considerado que "el cambio de rumbo o no" del partido lo decidirán los afiliados en los batzokis, aunque ha destacado que los principios de los jeltzales son "muy claros".

"Respeto a los derechos humanos, justicia social, crecimiento económico, libertad, proteger y garantizar nuestra identidad en el Estado, en Europa y en el mundo, y cuidar nuestra lengua. Luego hay unas maneras u otras de sacar adelante nuestros principios, y los afiliados tienen que decidir qué camino tomar para garantizar y defender esos principios", ha explicado.

RENOVACIÓN DE ORGANIZACIÓN INTERNA

Díez Antxustegi ha asegurado que los cinco documentos presentados en la Asamblea Nacional del pasado domingo "recogen muy bien un proyecto político íntegro", y que ahora deberán trabajar en torno a ellos, aunque ha resaltado que "habrá otro documento muy importante, que es el de la organización interna".

"Los procedimientos de nuestro partido son del siglo anterior -ha reconocido-. Han sido muy útiles hasta ahora, han dado muy buenos resultados, pero la sociedad actual es diferente y nos pide otras maneras de actuar. La sociedad nos lo pide fuera, y los afiliados dentro".

En esta línea, ha señalado que el PNV tiene un proceso interno "muy participativo", pero que "a veces es demasiado largo", ya que "pasa demasiado tiempo" desde que la información sale de las juntas territoriales hasta que llega al último afiliado, por lo que ha apostado por lograr que "nuestra organización sea más ágil y la información llegue cuanto antes a los afiliados".

"Creo que se pueden acortar los plazos. Se pueden utilizar más las nuevas tecnologías y, sobre todo, conseguir que la información llegue antes a los afiliados. Debemos garantizar una información directa entre la dirección y los afiliados", ha explicado.

ABB

Por otro lado, Joseba Díez Antxustegi ha afirmado que no se ve a sí mismo relevando al frente del ABB a José Antonio Suso, que ya ha manifestado su intención de no seguir en el cargo, ya que tiene "nuevas responsabilidades" como portavoz del PNV en el Parlamento. "Hoy algún medio publica que yo no estoy en las quinielas, y creo que está en lo cierto", ha añadido.

En este sentido, ha asegurado que el PNV ha demostrado durante los últimos tiempos que "hay relevo" y que, cuando alguien abandona su cargo, "hay opciones para reemplazar a esa persona con garantías".

De esta manera, ha remarcado que en Álava hay "personas jóvenes y no tan jóvenes, con experiencia, euskaldunes, preparadas y que tienen compromiso con Euskadi", por lo que ha considerado que "hay muchas opciones" para sustituir a Suso.

Respecto a los posibles relevos al frente del BBB y del GBB, Díez Antxustegi ha dicho que no cree que "haya que cambiar a las personas porque hay que cambiarlas", y que habrá nuevas personas en los cargos "si los afiliados deciden que hay que cambiar a los dirigentes en esas direcciones". "Lo que tengo claro es que "habrá opciones, porque en el PNV siempre hay opciones con garantías para esos cargos", ha asegurado.

En esta línea, ha considerado que, en el caso de que haya más de una opción para los posibles relevos al frente de las direcciones territoriales del partido, "no sería la primera vez y habría que tomarlo con total normalidad democrática"

"Nuestro partido no es una secta, es un partido político, y, como en todos los partidos políticos, las opiniones puede ser plurales y abundantes. Puede ser más tranquilo que haya una sola candidatura, pero deberíamos tomar sin ningún dramatismo que hubiera más opciones, porque eso es la democracia y el partido político es, o debería ser, una de las máximas expresiones de la democracia", ha afirmado.