Diez Antxustegi (PNV) dice que a veces siente "vergüenza" de que haya "personajes" como Tellado en política

Insta al Gobierno central a "no meter todo en un decreto y, después, pasar la responsabilidad a los partidos de la oposición"

BILBAO, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PNV en el Parlamento vasco, Joseba Díez Antxustegi, ha afirmado este jueves que en ocasiones siente "vergüenza" de que en la actividad política haya "personajes" como el portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, y ha considerado que la formación popular "comete un error" al mantenerle "en la primera línea, porque no es un político de primer nivel".

Díez Antxustegi se ha referido así, en una entrevista concedida a Bizkaia Irratia, recogida por Europa Press, al rifirrafe mantenido esta semana entre Tellado y el portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, en el que el dirigente popular acusó al partido jeltzale de ser "aprovechategui" para "hacer caja", y calificó este comportamiento como "miserable y asqueroso", a lo que Esteban respondió calificando al popular de "torpe y maleducado".

El portavoz parlamentario del PNV ha asegurado que siempre ha defendido que "lo importante" en una negociación es el contenido, "porque ese es nuestro objetivo en política", ya que, en su opinión, "la gente no quiere vernos riñendo, sino acordando medidas y aprobando leyes que mejoren su calidad de vida y su bienestar".

"Para eso estamos y para eso nos pagan nuestro salario, pero en ocasiones siento vergüenza de que haya personajes como Tellado en política. No puedo decir que soy político y que estoy en el mismo saco que Tellado. No somos lo mismo", ha destacado.

En este sentido, el representante jeltzale ha indicado que quiere pensar que "no todos en el partido de Tellado son como Tellado", y que es, "en cierta manera, un personaje especial, que va por su cuenta".

"Pero claro, tiene grandes responsabilidades, habla en nombre del PP, no sólo en el suyo, y por eso siento pena y tristeza y pienso que el PP comete un error al tener un personaje como Tellado en la primera línea, porque no es un político de primer nivel. A algunos nos hace sentir vergüenza que haya personas así en política", ha insistido.

DECRETO OMNIBUS

Por otro lado, Joseba Díez Antxustegi ha afirmado que cada partido del Congreso mostró este pasado miércoles su posición en el rechazo del Decreto que contemplaba medidas como la subida de las pensiones, las ayudas al transporte y otras ayudas para las personas afectadas por la DANA, entre otras, y ha instado al Gobierno central a "no meter todo en un decreto y, después, pasar la responsabilidad a los partidos de la oposición".

El dirigente jeltzale ha considerado que, "al final, la responsabilidad corresponde al Gobierno", ya que, "tiene unos socios que debe cuidar y tiene que cumplir los compromisos firmados".

"El PNV les ha recordado una y otra vez a Sánchez y a su Gobierno que las cosas no se hacen así, que no se puede meter todo en un decreto y después pasar la responsabilidad a los partidos de la oposición. Si quieres sacar las cosas adelante, debes trabajarlas bien, con tiempo, y hablar y negociar con el resto de grupos. Lo que no puedes hacer es presentarme algo y si votas en contra es tu responsabilidad", ha explicado.

En todo caso, el portavoz del PNV en el Parlamento vasco ha dicho que espera que las negociaciones para sacar adelante algunas de las medidas recogidas en el decreto rechazado "salgan adelante" y que se negocie "directamente, concretamente y especialmente esas cuestiones que son fundamentales o muy importantes".

IMPUESTO ENERGÉTICAS

Por otro lado, Joseba Díez Antxustegi ha asegurado que "la principal razón" que lleva al PNV a votar en contra de mantener el impuesto a las empresas energéticas es que "es una medida que va en contra de nuestras competencias, de nuestro autogobierno, y un ataque directo a nuestro Concierto Económico".

Así, ha destacado que en el PNV "siempre hemos defendido, defendemos actualmente y también vamos a defender en el futuro que nuestros impuestos debemos regularlos y recaudarlos en Euskadi", y que, en su opinión, el gravamen a las energéticas "supone un ataque a todo eso, porque se va a regular y recaudar en Madrid".

"Estamos en contra de eso, porque creemos que nuestros impuestos los debemos regular y recaudar nosotros. Eso es defender nuestro autogobierno y lo que dice nuestro Concierto Económico, y el PNV está para defender nuestro autogobierno, como lo ha estado siempre", ha concluido.