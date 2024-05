PNV tiende la mano acuerdos amplios en la Cámara e insta a EH Bildu a participar en la gobernabilidad

Afirma que "debe haber avances" hacia un nuevo pacto estatutario que reconozca la singularidad del autogobierno y la pluralidad



BILBAO, 14 May. (EUROPA PRESS) -

El parlamentario del PNV Joseba Díez Antxustegi, que será portavoz del grupo jeltzale en el nuevo Parlamento Vasco, ha tendido este martes la mano a alcanzar acuerdos amplios en la Cámara, más allá de la mayoría absoluta que jeltzales y el PSE-EE lograrán si culminan su pacto para reeditar el Gobierno de coalición, y ha invitado a EH Bildu a participar en la gobernabilidad mediante consensos, aunque también al resto de partidos.

Además, ha afirmado que "debe haber avances" en esta legislaturta hacia un nuevo pacto estatutario que reconozca la singularidad del autogobierno de Euskadi y la pluralidad existente entre la ciudadanía vasca.

En declaraciones a Radio Euskadi, recogidas por Europa Press, el próximo portavoz del PNV en la Cámara ha señalado que han hablado con todos los grupos de cara a la constitución de la Mesa del Parlamento para que "haya una representación plural".

A su juicio, "es importante" también que haya en el órgano rector "una mayoría sólida para que no exista bloqueo desde la Mesa a cuestiones que puedan suponer avances en este país". En base al acuerdo de Gobiermo que negocian jeltzales y socialistas, y que se extiende a la mesa, ha dicho que lo lógico es que la vicepresidencia recaiga en el PSE-EE y no en EH Bildu (segunda fuerza parlamentaria).

En todo caso, pese a que jeltzales y socialistas cierren un pacto y tengan mayoría absoluta, Joseba Díez Antxustegi ha precisado que eso no significa que no se abran a acuerdos con otros partidos. "Nuestro ánimo y nuestra voluntad es extender esos acuerdos. En ese sentido, creo que otras fuerzas como EH Bildu, pero no solo EH Bildu, tienen que participar en la gobernabilidad", ha subrayado.

En su opinión, cuanto más amplias sean esas mayorías, será "mejor". "Pero no va a depender tanto de los grupos del Gobierno, que tenemos la disponibilidad de abrir esos acuerdos y hacerlos lo más amplios posibles, sino también de la voluntad real de los grupos que están en la oposición, no tanto de ponerse en la pancarta o de aprovechar los problemas que hay en el país para hacer políticas, sino hacer política en mayúsculas y participar de esos acuerdos", ha manifestado.

Tras recordar que, durante la campaña, desde EH Bildu "han dicho que van a ser punto de encuentro, que iban a hacer del acuerdo su forma de hacer política", ha emplazado a que "demuestren que lo que dijeron en campaña no era solo un lema, no era solo un eslogan, sino que era de verdad un cambio en la forma de hacer política".

"Porque no lo hemos visto hasta ahora. Lo que hemos visto en la anterior legislatura no era una Bildu dispuesta a alcanzar acuerdos. Ojalá esta campaña haya supuesto un punto de inflexión y en esta nueva legislatura que hoy empezamos podamos ver de verdad que tienen una disponibilidad real de alcanzar acuerdos, no en beneficio ni del Gobierno ni de la oposición, sino en beneficio del conjunto de la ciudadanía, que es realmente a quien tenemos que servir en este Parlamento", ha remarcado.

RETOS

En cuanto a las prioridades a abordar, ha dicho que, en primer lugar, "hay que curar las heridas que hay en Osakidetza". También ha explicado que se debe atraer empresas y crear empleo de calidad, y apostar por unas políticas "ambiciosas" de vivienda o por avanzar en el reto del cambio climático y en el reto ambiental.

"Quien en ese camino quiera aportar, avanzar, dejar pelos en la gatera, alejarse de la ideología y los dogmas, y centrarse sobre todo en los problemas de la ciudadanía y los retos del país, va a ser quien va a tener más posibilidades de acordar con el gobierno", ha añadido.

Joseba Díez Antxustegi ha precisado que el Ejecutivo que parece que se formará entre PNV y PSE-EE "va a tener una mayoría sólida y el país va a avanzar". "Nosotros ofrecemos que esos acuerdos sean lo más amplios posibles. Si no quieren aportar, si no quieren apoyar, si no quieren remangarse, si no quieren ceder, el país va a seguir avanzando. Nosotros contamos con la mayoría, con el respaldo ciudadano que se traslada en forma de parlamentarios en esta Cámara que van a hacer que el país avance", ha insistido.

En caso de que "los demás no quieren aportar", ha asegurado que lo harán solos. "Pero nuestra voluntad no es hacerlo solos, sino hacer los acuerdos lo más amplios posibles en esta Cámara".

AUTOGOBIERNO

El nuevo portavoz del PNV en el Parlamento vasco ha manifestado que en esta legislatura "debe haber avances" en materia de autogobierno.

"Euskadi tiene que tener un nuevo pacto estatutario que responda básicamente a dos cuestiones: la primera es la singularidad del autogobierno, de la foralidad, reconociendo nuestro autogobierno singular; y la segunda es reconociendo también la pluralidad de la sociedad vasca, reconocer que este país lo conformamos personas muy diferentes, de ideologías muy diferentes y que tenemos que ponernos de acuerdo para seguir construyendo el futuro de este país", ha indicado.

Joseba Díez Antxustegi ha explicado que, en primer lugar, se debe cumplir "de una vez" el Estatuto de Gernika, que se "viene incumpliendo sistemáticamente". "Ya está bien que no se cumpla. Tenemos que pedir su cumplimiento. Hay un compromiso firmado con el Gobierno del Estado de que se va a cumplir lo antes posible", ha subrayado.

Además, ha afirmado que también es "lógico que se alcance esta nueva legislatura un nuevo pacto estatutario para tener más y mejor autogobierno en el futuro, pero que, al mismo tiempo, reconozca la singularidad del autogobierno y la pluralidad de la sociedad vasca".

Frente a lo que ocurre en Cataluña, donde existe más inestabilidad, ha llamado a "cuidar la estabilidad" que existe en Euskadi y los acuerdos entre diferentes, "que son la forma de hacer del PNV".

"Yo reivindico una forma de hacer política a la vasca en la que predominen los acuerdos entre diferentes, que huye de los bloques y tiende la mano al diferente. Escuchar, sentarse, negociar, hablar y dialogar es una forma de hacer política que nosotros reivindicamos desde el PNV y que ofrecemos al conjunto de grupos de esta Cámara para que siga siendo así", ha concluido.