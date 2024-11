La Diócesis de Vitoria desmiente "categóricamente" que haya vetado el rodaje de 'Sacamantecas' en sus templos

VITORIA 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diócesis de Vitoria ha desmentido "categóricamente" que haya vetado el rodaje de películas en sus templos, y que en el caso del rodaje de 'Sacamantecas', los horarios y fechas en los que se quería tomar imágenes en la Catedral Santa María eran "imposibles".

La alcaldesa de Vitoria-Gasteiz, Maider Etxebarria, ha criticado este viernes las dificultades que, según ha dicho, ha puesto la Diócesis para rodar algunas secuencias de la película 'El Sacamantecas' en la Catedral Santa María, y ha afirmado que esto resulta "absolutamente lamentable".

La Diócesis ha desmentido "categóricamente", a través de un comunicado, que esté "vetando" el rodaje de películas en sus templos. "Estamos mostrando nuestra colaboración como nunca antes se había hecho", ha asegurado.

"Ante imposibilidades para rodar en los horarios o días que nos piden por tener usos litúrgicos en los templos, siempre proponemos alternativas", ha añadido a este respecto.

En el caso de la película 'Sacamantecas', ha afirmado que se les solicitó permiso para rodar en la iglesia San Miguel, pero que "era imposible porque querían varios días y no podía ser". También se propuso a la Diócesis --ha añadido-- rodar en la nave central de la Catedral Santa María en unos horarios y fechas "que eran imposibles".

"ALTERNATIVA"

La Diócesis ha afirmado que, como "alternativa", propuso a los responsables del rodaje filmar en una de las capillas de la catedral, así como en el pórtico, y en su caso, incluso en la parroquia de San Juan de Salvatierra, "dada su majestuosidad".

"El Obispado tiene que velar también por saber qué usos extralitúrgicos puede tener los templos, como es el rodaje de películas o conciertos", ha subrayado.

Además, ha afirmado que la Diócesis está "muy interesada" en que la ciudad de Vitoria-Gasteiz y el territorio de Álava "sean promocionados". "Somos los primeros interesados en que el patrimonio religioso de nuestro territorio sea promocionado", ha destacado.

A su vez, ha señalado que "como toda organización que se interesa por lo que pasa dentro de sus edificios, nos interesa saber qué es lo que se va a grabar ahí, porque no nos gustaría que fuese contenido que ofendiese o se burlase de la fe de la inmensa mayoría de nuestra población". No obstante, ha afirmado que "esto, no es óbice para proponer alternativas llegados a este caso".