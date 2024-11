Diputación analizará "con rigor" las opciones de la línea 4 con el criterio de "conectar Enkarterri, Recalde e Irala"

EH Bildu lamenta que "la deuda histórica" con los vecinos de los barrios del sur de Bilbao "parece lejos de resolverse"

GERNIKA (BIZKAIA), 27 (EUROPA PRESS)

La diputada general de Bizkaia, Elixabete Etxanobe, ha asegurado que la Diputación analizará "con rigor" las alternativas para la línea 4 de Metro para adoptar "la decisión más adecuada acorde al criterio de conectar Enkarterri, Recalde e Irala". Así, ha afirmado que su Gobierno seguirá colaborando con el Gobierno Vasco y "tratando de negociar la mejor alternativa", en la que no se puede "excluir" a las personas que viven en la comarca de Enkarterri.

Etxanobe se ha pronunciado de este modo en una comparecencia en el pleno de las Juntas Generales de Bizkaia a petición de EH Bildu, cuyo juntero Raúl Méndez ha lamentado que el proyecto de la línea 4 se está "retrasando mucho" y que "la deuda histórica con los barrios sur de Bilbao parece lejos de resolverse".

Así ha lamentado que, "15 años después del primer trazado" planteado, "la indefinición y falta de voluntad han dejado sin metro" a estos barrios, cuyos vecinos reclaman "una propuesta realista y realizable" que no esté supeditada a las obras del Tren de Alta Velocidad, de manera que puedan contar con "una línea metro de calidad lo antes posible".

De este modo, el juntero ha señalado que los vecinos apuestan por un trazado por Moyua, una postura que respalda EH Bildu, y ha reivindicado "un marco de colaboración y confianza entre instituciones y asociaciones para definir a la mayor brevedad posible cuál es la alternativa que antes pueda ser ejecutada, la más efectiva y que vaya a contar con una financiación para que sea una realidad lo antes posible".

En su respuesta, la diputada general ha reiterado el "firme compromiso" de la Diputación con el transporte público que "estructura el territorio fundamentado en la cohesión social y territorial" y, por tanto, de colaborar con el Gobierno Vasco en la ejecución de esta infraestructura.

En todo caso, ha precisado que "no es responsabilidad de la Diputación el día a día de este proyecto, ni tampoco de ningún proyecto ferroviario", ya que no es de "su competencia", que corresponde al Ejecutivo autonómico.

Etxanobe ha asegurado que la institución foral, del mismo modo que financia las líneas 1, 2 y 3 del Metro al 50% y la construcción de la línea 5, también "financiará la construcción de la línea 4 para conectar Enkarterri con el sistema de metro y dar respuesta a los barrios de Recalde e Irala", según ha indicado, "lo antes posible".

"La Diputación ha comprometido su financiación si se atienden estas premisas que entendemos como prioritarias", ha señalado la diputada general de Bizkaia.

Según ha recordado, Diputación y Gobierno Vasco tienen un acuerdo para construir la línea 4 "aprovechando en todo lo posible la infraestructura ferroviaria ya existente y conectarla en Abando con el resto de las líneas de metro, Cercanías, tranvía y con el tren de alta velocidad", fruto del cual a comienzos de 2023 el Ejecutivo autonómico adjudicó el contrato para la redacción del proyecto constructivo con un plazo de 15 meses, si bien se ha ampliado por un año más.

Etxanobe ha explicado que la consejera de Movilidad Sostenible detalló en el Parlamento Vasco que, dado que "ADIF aún está trabajando en los estudios y proyectos para el desarrollo de las futuras obras de la estación de Abando", se ha planteado esa prórroga para "conocer en profundidad el proyecto y cómo llevar a cabo el encaje de la línea de metro en dicha terminal".

La diputada general ha asegurado que la Diputación "va a cumplir su compromiso de financiar una línea 4 que dé servicio a Enkarterri y a los barrios de Recalde e Irala", según ha subrayado, "el compromiso que tenemos con la ciudadanía y queremos que se materialice a la mayor brevedad, pero sobre todo que se cumpla adecuadamente".

En este sentido, ha precisado que "esta infraestructura debe definirse con una perspectiva a largo plazo" y, en consecuencia, "es fundamental tomar todas las decisiones con todo el rigor, analizando adecuadamente todas las opciones y las repercusiones de cada una". De este modo, ha advertido de que "hay que hacerlo, sí, pero hay que hacerlo adecuadamente, hay que hacerlo bien".

En este contexto, la Diputación analizará "en profundidad" la última propuesta del Gobierno Vasco con un recorrido "diferente al trazado acordado" que establezca la conexión a través de Moyua, en lugar de Abando. Según ha explicado, su Gobierno por el momento no tiene "más que la propuesta inicial" y ha solicitado al Gobierno Vasco "una mayor concreción y más información".

REUNIÓN CON LA PLATAFORMA

De este modo, se evaluarán "con rigor todos los aspectos y todas las derivadas de cada una de las opciones", entre ellos cuestiones de viabilidad técnica, viabilidad económica, aspectos de impacto operativo, estudios de demanda, análisis de frecuencias, aspectos medioambientales o sostenibilidad, y también se "escuchará" a las personas que van a utilizar esta línea. De hecho, ha avanzado, la próxima semana se producirá una reunión con la Plataforma Metro Línea 4.

"Con todo ello, adoptaremos la decisión más adecuada, acorde al criterio de conectar Enkarterri, Recalde e Irala con el sistema de metro", ha insistido. En palabras de la diputada, "la línea 4 es una oportunidad de conectar Enkarterri, Irala y Recalde con el centro de Bilbao y el hospital de Basurto. Esta Diputación considera que no no podemos perder la oportunidad de enlazar Enkarterri. No vamos a excluir a las personas que viven en Enkarterri. Nuestro objetivo es la cohesión territorial".

Tras esperar que durante el próximo año se puedan "dar mayores certezas y de verdad un impulso definitivo a esta cuestión", ha insistido en que la Diputación va a "seguir impulsando, colaborando, trabajando, tratando de negociar la mejor alternativa, desde luego para toda Bizkaia y, en este caso, también para los barrios de Recalde e Irala".

"Partimos de un trabajo, un proyecto que actualmente el Gobierno vasco está realizando. Tenemos encima de la mesa también el trazado de Moyua, lo tenemos que analizar, y existe el compromiso de esta diputación de colaborar con el Gobierno Vasco en el impulso de la línea 4, que lo conecte en Enkarterri y los barrios de Recalde e Irala", ha insistido.

FOLLETO DEL SUBFLUVIAL

Por otro lado, también materia de infraestructuras, el juntero de Elkarrekin Ricardo Vaquero ha cuestionado al Gobierno foral durante el pleno de control sobre el coste de un folleto sobre proyecto del Subfluvial de Lamiako que, según ha indicado, ha sido repartido en la zona de Leioa.

El diputado de Infraestructuras y Desarrollo Teritorial, Carlos Alzaga, ha precisado que el coste de este folleto, "un elemento más de transparencia y comunicación" a la ciudadanía, asciende a 13.130 euros más IVA.

Vaquero, por su parte, ha criticado ese gasto en "mandar un folleto para explicar un proyecto que llevan anunciando más de 20 años" y que sigue "sin estar aprobado". Además, ha denunciado que el folleto está "lleno de irregularidades, inexactitudes, cuando menos, y desactualizado".