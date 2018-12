Diputación de Bizkaia impulsa una campaña navideña que anima a elegir juguetes no sexistas que potencien la imaginación

Publicado 21/12/2018 14:33:20 CET

BILBAO, 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Foral de Bizkaia ha puesto en marcha una campaña en estas fiestas de Navidad que apuesta por la elección de juguetes no sexistas que potencien la imaginación y el juego en libertad. La campaña cuenta con el lema 'Sus sueños no tienen límites. ¿Se los vas a poner tú? Elige juguetes no sexistas' y su gráfica está protagonizada por una niña astronauta y un niño que patina sobre hielo.

La diputada foral de Empleo, Inclusión Social e Igualdad, Teresa Laespada, ha asegurado que "no debemos poner límites a los sueños" que protagonizan los juegos infantiles "para no poner límites a su futuro".

Según ha explicado, esta campaña parte del convencimiento de que con el juego "se construyen ideas, creencias, valores sociales, expectativas, necesidades y modelos de actuación", de modo que es preciso "crear una clara conciencia sobre el juego y del juguete como instrumento para la coeducación y para la igualdad durante los primeros años de vida".

Por este motivo, y precisamente durante el periodo festivo de Navidad, se defiende que los juguetes "no deben perpetuar los estereotipos que limitan y condicionan la vida y el futuro de nuestras niñas y niños".

Los juguetes deben convertirse en "un instrumento de igualdad que ayude a construir su personalidad en libertad, con todo un abanico de oportunidades, sin limitaciones o condicionamientos de género", ha defendido Laespada.

La campaña propone educar desde la igualdad de valores de las personas, reconociendo las potencialidades e individualidades de cada menor, independientemente de su sexo, buscando el desarrollo integral de la persona al margen de los estereotipos y roles en función del sexo.