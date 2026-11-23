Recibimiento en el Palacio foral de Bilbao al Sestao River - DIP. BIZKAIA

BILBAO 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Foral de Bizkaia ha recibido este lunes en el Palacio Foral al Sestao River Club para celebrar su reciente victoria en la Copa Federación y reconocer la trayectoria de uno de los clubes históricos del fútbol vizcaíno.

La recepción ha estado presidida por la diputada general de Bizkaia, Elixabete Etxanobe, acompañada por la diputada de Euskera, Cultura y Deporte, Leixuri Arrizabalaga, y el resto de diputados y diputadas forales.

Etxanobe ha trasladado su felicitación a los jugadores, al cuerpo técnico, a la directiva y a la afición, y ha destacado el estrecho vínculo que el Sestao River mantiene con su municipio, con su afición y con Bizkaia.

Asimismo, ha puesto en valor el esfuerzo colectivo, la perseverancia y el sentimiento de pertenencia que caracteriza al club verdinegro. "Tenéis motivos para sentiros orgullosos de esta copa y de cómo la habéis hecho vuestra", ha añadido la diputada general.

Fundado en 1996 como sucesor del Sestao Sport, el club verdinegro incorpora el primer título nacional de su historia a un palmarés en el que figuran un campeonato de grupo de Segunda B (2013-14), otro de Segunda RFEF (2022-23) y dos títulos de Tercera División (2003-04 y 2005-06).

Con esta victoria, el Sestao River se convierte además en el tercer equipo vasco en conquistar la Copa Federación, tras el Deportivo Alavés (1945-46) y el Real Unión (2014-15).