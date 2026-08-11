Diputación de Gipuzkoa rehabilitará las galerías de evacuación del túnel de Isuskitza en la AP-1 - DFG

SAN SEBASTIÁN 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Foral de Gipuzkoa llevará a cabo las obras necesarias para rehabilitar las galerías de evacuación del túnel de Isuskitza en la AP-1 y así reforzar la seguridad de este elemento clave en caso de emergencia. Bidegi invertirá 1,7 millones de euros en estas obras que tendrán un plazo de nueve meses.

Según ha explicado la institución foral en un comunicado, las inspecciones periódicas que Bidegi realiza en sus diferentes infraestructuras "permiten detectar con celeridad deficiencias de modo que puedan ser subsanadas a la mayor brevedad y sin necesidad de generar grandes afecciones a las vías en las que se detectan".

Así, en las inspecciones realizadas en enero del pasado año se detectaron algunas deficiencias en las galerías de evacuación del túnel de Isuskitza en la AP-1, que conecta a través de sus 3.378 metros de longitud Gipuzkoa y Araba.

Situado en Leintz Gatzaga, el túnel dispone de dos tubos principales conectados entre sí mediante galerías de evacuación, integradas en el sistema de seguridad de la infraestructura.

La Diputación guipuzcoana ha explicado que las obras reforzarán el sostenimiento existente mediante bulonado, saneo y reposición localizada de gunita, complementado con un sistema de auscultación, de manera que se pueda restituir las condiciones de operatividad y seguridad de las galerías.

Las actuaciones de rehabilitación se realizarán con tráfico en ambos tubos del túnel, aunque se acometerán desde la calzada sentido Vitoria-Gasteiz, que sufrirá diferentes afecciones a lo largo de la obra.