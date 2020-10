Las directrices de los Presupuestos descartan la austeridad y recortes y apuestan por un impulso en salud y educación

VITORIA, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno vasco ha aprobado este martes las directrices presupuestarias de la Cuentas de 2021, en las que descartan la austeridad y los recortes en las políticas públicas, y en los que habrá un importante "impulso" presupuestario para salud y educación y un esfuerzo "claro" en las inversiones.

El consejero de Economía y Hacienda, Pedro Azpiazu, ha comparecido en rueda de prensa tras el consejo de Gobierno, en el que se han aprobado las directrices presupuestarias que servirán para la elaboración de unas Cuentas que, según ha destacado, "suponen un intenso reto" para el Ejecutivo.

El consejero ha destacado que estos van a ser los primeros de la XII Legislatura y vienen marcados por la crisis sanitaria provocada por la covid-19 y sus consecuencias económicas.

Pedro Azpiazu ha vuelto a reiterar que van a ser unos presupuestos "valientes". "No puede ser de otra manera, porque estos van a ser los presupuestos de la reconstrucción y de la transformación económica y social. Unos presupuestos que no van a contemplar recortes en las políticas públicas, la austeridad no va a ser nuestro camino", ha asegurado.

El consejero ha destacado que se vive "una situación inédita", que exige una respuesta sanitaria y de estímulos para la recuperación económica que permita "afrontar también los retos que como país existían antes de la pandemia".

MOMENTO DE OPORTUNIDAD

En este sentido, ha subrayado que van a concebir esta crisis como un "momento de oportunidad" para abordar los retos de la transformación energético-ecológica, la transformación digital y la necesidad de reforzar la resiliencia del estado de bienestar "para mitigar las desigualdades que toda crisis genera".

Asimismo, ha señalado que la salud y la educación recibirán un "importante impulso presupuestario" en 2021, ya que esas son las "preocupaciones de la ciudadanía vasca" y les van a dar "respuesta". Además, habrá "un esfuerzo claro en las inversiones".

(Habrá ampliación)