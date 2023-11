El diseñador Stefan Sagmeister recalará el 1 de diciembre en Kunsthal Bilbao con su gira de charlas "Beautiful Numbers"

BILBAO, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El diseñador Stefan Sagmeister, que ha diseñado para clientes tan diversos como el Museo Guggenheim, The Rolling Stones y HBO, recalará el 1 de diciembre en el Istituto Europeo di Design Kunsthal Bilbao con su gira italiana y española de charlas 'Beautiful Numbers', en la que hará una reivindicación, desde la creatividad, "para mirar al presente con positivismo".

La gira coincide con el lanzamiento de su nuevo libro 'Now is Better' (Phaidon), en el que, a través del diseño y la creatividad, Sagmeister expone distintos datos estadísticos, recopilados sobre el momento actual, que demuestran que, "en contra del pesimismo y el fatalismo que recogen las redes sociales o los medios de comunicación, desde una perspectiva a largo plazo, la humanidad no ha hecho sino mejorar", han explicado desde IED Kunsthal Bilbao.

Para ello, han añadido, "mira datos como los que se refieren a la prevalencia del hambre en el mundo, a las tasas de alfabetización, la esperanza de vida, y al número de víctimas de guerras y catástrofes naturales".

Sobre estas cuestiones hablará en su gira de charlas "Beautiful Numbers", con la que visitará las sedes del Istituto Europeo di Design de las ciudades de Florencia (29 de noviembre), Madrid (30 de noviembre) y Bilbao (1 de diciembre), así como Hondarribia (1 de diciembre, Espacio PEN) y Málaga (2 y 3 de diciembre, en Marbella Design Academy y Club MOM).

Esta actividad se enmarca dentro del compromiso del Grupo IED por acercar a las figuras más destacadas del panorama nacional e internacional del diseño a su Comunidad, y a la sociedad en su conjunto, y por colaborar con diferentes eventos, festivales y agentes culturales de sus ciudades, como es el caso del festival Moments 10.

Con su visita a España, además, clausurará el festival Internacional Moments 10, de subculturas populares contemporáneas y artes visuales, que en 2023 celebra su décimo aniversario con más de 180 actividades culturales en Málaga, Sevilla y Madrid, entre el 13 de octubre y el 25 de noviembre.

"BEAUTIFUL NUMBERS"

Según Stefan Sagmeister, "aquellos medios de comunicación inmediatos como Twitter, o las noticias que se lanzan cada hora, crean la impresión de un mundo fuera de control, con la democracia en peligro, conflictos en todas partes y a todas horas y un panorama general de fatalidad".

"Pero si observamos la evolución del mundo desde una perspectiva a largo plazo, casi todos los aspectos relacionados con la humanidad parecen mejorar", añade, para afirmar que "cada vez menos personas pasan hambre, menos personas mueren en guerras y catástrofes naturales, más personas viven en democracias -y viven vidas mucho más largas- que nunca".