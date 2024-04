Doctor Deseo inicia este sábado en Vitoria la gira de presentación de su nuevo disco "En el brillo de tus ojitos"

Son seis nuevos temas, dos de ellos versiones de Leonard Cohen y Roberta Flack, y el tour recala en Villava, Logroño, San Sebastián y Bilbao



El grupo bilbaíno Doctor Deseo iniciará este sábado en Vitoria la gira de presentación de su nuevo disco, publicado esta semana bajo el título 'En el brillo de tus ojitos', y que incluye seis canciones, dos de ellas versiones de clásicos de Leonard Cohen y Roberta Flack.

'En el brillo de tus ojitos' (Baga Biga), décimo octavo disco en la carrera de la banda que lidera el vocalista Francis Díez, sale estos días al mercado casi cinco años después de su anterior grabación, 'Maketoen iraultza', que fue su primer disco íntegro en euskera con versiones de temas de su repertorio en castellano.

El disco ha sido producido por César Ibarretxe y cuenta con la colaboración vocal, en las dos versiones, de la cantante del grupo Zea Mays, Aiora Renteria.

En cuanto a ambas versiones, se trata de 'Y quieres viajar con ella (Susan)', revisión del clásico 'Suzanne', de Leonard Cohen; y de 'Suavemente me mata con su canción', adaptación del éxito interpretado por Roberta Flack 'Killing me softly with this song', escrita por Charles Fox.

La palabra 'ojitos' del título, prosigue Díez, es "muy recurrente en Doctor Deseo porque, a menudo, nos entran canciones antes por los ojos que por el oído".

El álbum, cuya presentación tuvo lugar en el bar feminista La Sinsorga del Casco Viejo bilbaíno, ha sido descrito por el grupo como un disco "variado", con incursiones en otros estilos ajenos al pop-rock, como electrónica, rumba, tex-mex, reguetón o trap, aunque el seguidor, tal y como ha explicado Díez, se va a encontrar "un disco claramente identificable con Doctor Deseo".

Durante la presentación, el cantante de Doctor Deseo hizo una reivindicación de la longevidad de la banda ya que, "en un mundo tan frívolo como el de la música, durar tanto ya tiene mérito".

En este sentido, tras casi veinte discos, "decimos que hemos llegado a la mayoría de edad, que por fin hemos madurado, aunque nunca hemos tenido ninguna visión de futuro, y así, tontamente, llevamos una temporadita".

VISIÓN EXISTENCIALISTA

En cuanto al disco, Díez explica que contiene "una visión existencialista de la vida, con una fuerte sensación de pérdida" ya que, "como no creyentes, pensamos que vamos camino a la nada, y que todos dejaremos de estar; es lo inevitable, es lo que hay, y lo consideramos y tenemos claro sin exageración ni tremendismo, sino con ganas de fiesta, hasta el final, como hacían los héroes griegos".

Respecto a las canciones, Francis Díez explica que "son cada una de una madre" porque, después de 160 canciones publicadas, "te puedes repetir hasta el infinito y nosotros no buscamos repetirnos y nos apetecía jugar, comunicarnos entre nosotros, decirnos qué te parece esto, mándame una guitarra, mándame un piano, una saxo, una batería".

En esta línea, el frontman subraya que se trata de "seis canciones para intentar aportar a nuevo algo nuevo a nuestra carrera, algo diferente a lo que estábamos haciendo y darle una vuelta de tuerca a nuestro sonido".

"Partiendo de una canción como 'Me quedo aquí contigo', tomada de unos versos del poema 'Vida' de José Hierro, y que es guitarrera, de guitarras contemporáneas y distintas, luego deriva hacia una mezcla de trap, rumba y rock'n'roll", pone como ejemplo del sonido buscado.

Todo ello responde a que, como grupo, "somos esponjas, deudores de la cultura pop desde Chuck Berry a lo más contemporáneo, incluido el trap y sin olvidar el bolero, el tango, el flamenco o el blues".

En cuanto a su conocida inclinación a abordar las diferentes caras del amor en sus composiciones, Francis Díez defiende el enfoque de su banda puesto que, a su entender, "no debería hablar de amor cuando lleva mucho tiempo en esto, ¿no? y no deberían dejar hacer canciones de amor a los adolescentes, porque dicen muchas tonterías, aunque no todos". Es por ello, prosigue, que "huimos del romanticismo barato, de los enamoramientos continuos".

GIRA 2024

La gira de presentación dará comienzo este sábado en la sala Jimmy Jazz, de Vitoria-Gasteiz, con entradas agotadas, y proseguirá el próximo día 27 en la Totem de Villaba (Navarra) y el 4 de mayo en la Fundición, de Logroño.

Los días 10 y 11 de mayo el grupo ofrecerá dos conciertos, ambos con el taquillaje agotado, en Intxaurrondo K.E. de Donostia-San Sebastián. Este primer tramo concluirá en su ciudad natal, Bilbao con un concierto programado en la sala Santana, del barrio de Bolueta.