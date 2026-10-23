Dos detenidos, 58 identificados y 19 policías heridos durante el desahucio de una vivienda en Vitoria

Agentes de la Ertzaintza intervienen durante una concentración para tratar de impedir un desahucio, a 23 de octubre de 2026, en Vitoria-Gasteiz - Iñaki Berasaluce - Europa Press

BILBAO, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

Dos jóvenes han sido detenidos, uno de ellos menor de edad, y 58 personas han sido identificadas durante una protesta celebrada este viernes en el barrio de Sansomendi de Vitoria-Gasteiz contra el desahucio de una familia vulnerable, durante el que se han producido incidentes. El Departamento de Seguridad, que ha denunciado que un grupo de concentrados les ha lanzado botellas, petardos y bolsas con orines, ha informado que 19 policías han resultado heridos en los disturbios.

En un comunicado, el Gobierno Vasco ha condenado "la actuación de algunas personas en contra la Ertzaintza y la Policía Local" en el dispositivo policial de "obligado cumplimiento del oficio judicial dictado para devolver su vivienda a una familia", propietaria del inmueble, que también se encuentra "en situación de vulnerabilidad".

Tal como ha subrayado, agentes de la Policía Local han solicitado la colaboración de la Ertzaintza "ante los desórdenes públicos que se estaban produciendo", y varias personas les han lanzado diversos objetos. Durante los incidentes, agentes de la Ertzaintza han detenido a dos hombres, uno de 26 y un menor de 17 años de edad, acusados de un delito de atentado a los agentes y desórdenes públicos.

Seguridad ha explicado que un grupo de personas concentradas en el exterior del domicilio de Sansomendi, de donde tenía que ser desalojados sus inquilinos, han lanzado botellas y objetos contra la Ertzaintza y la Policía Local "que daban cobertura a la actuación judicial", y 19 agentes han resultado heridos. De ellos, diez han precisado de asistencia sanitaria, y se ha necesitado el apoyo de "múltiples recursos de la Ertzaintza, tanto de Bizkaia como de Gipuzkoa".

Los disturbios se han producido a 10.00 horas cuando la comitiva judicial, junto a la Guardia Urbana, se disponía a ejecutar el lanzamiento. Un gran número de personas se habían concentrado previamente en el exterior del inmueble en protesta por el desahucio, por lo que la Ertzaintza ha establecido un cordón policial en las inmediaciones de la vivienda en previsión de posibles desórdenes públicos.

LANZAMIENTO DE BOTELLAS Y PETARDOS

Ha sido entonces, ha relatado el Departamento, cuando un grupo de concentrados ha comenzado a lanzar botellas, petardos y bolsas con orines contra los agentes "que, primeramente, han disparado varias salvas al aire y, después, han tenido que hacer uso de material antidisturbios y de los bastones policiales para contener la agresión".

Asimismo, ha señalado que varias personas han roto lunas de vehículos estacionados en las cercanías y han volcado varios contenedores.

Los dos detenidos han sido trasladados a la Ertzainetxea de Vitoria-Gasteiz para realizar las oportunas diligencias y se ha procedido a la identificación de 58 personas, varias de ellas menores, a algunas de las cuales se les abrirá expediente administrativo por infracción a la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana.