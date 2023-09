EH Bildu aprecia "bases comunes" con la propuesta de Urkullu y le tiende la mano para elaborar "un acuerdo histórico"

Kortajarena plantea "un acuerdo de país" en Euskadi que sea refrendado por los vascos para "después negociarlo con el Estado español"



VITORIA, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

EH Bildu ha expresado que aprecia "bases comunes" con el planteamiento que ha realizado el lehendakari, Iñigo Urkullu, respecto al "cumplimiento del Estatuto de Gernika, el nuevo estatus y el reconocimiento de la nación vasca" y le ha tendido la mano para "elaborar un acuerdo histórico" y "emprender un camino como país".

Así lo ha trasladado este jueves la portavoz parlamentaria de EH Bildu, Nerea Kortajarena, en la sesión vespertina del pleno de debate de política general, celebrado en el Parlamento Vasco.

"Nos encontramos ante un momento histórico y esta nación necesita de soberanía para afrontar los grandes retos de época. Este país lleva un siglo y medio debatiendo y proponiendo al respecto. Hoy, una vez más, tenemos la oportunidad de hacerlo, ya que, tras los resultados del 23 de julio, el debate territorial está y estará sobre la mesa", ha manifestado.

En este sentido, Kortajarena ha planteado realizar el debate primero en Euskadi para alcanzar un "acuerdo de país". "Dicho acuerdo deberá ser refrendado por la ciudadanía vasca para después ser negociado con el Estado español", ha añadido.

"Señor Urkullu, hoy le tendemos la mano para dicha colaboración y la elaboración de un acuerdo histórico. Una mano tendida para un acuerdo amplio, interinstitucional, más allá de los partidos políticos y con claro protagonismo de la sociedad civil", ha propuesto.

RESULTADO ELECTORAL

Kortajarena ha expresado que en el Estado español "está claro el papel que desarrollan las naciones sin Estado", ya que sin ellos "no habrá un gobierno progresista en España", para cerrar las puertas a la alianza PP-Vox".

"Es una oportunidad histórica y hay que hacer un debate con ambición y con prudencia política. Trabajando mucho y lejos del ruido, con visión nacional y de la mano de un acuerdo de país que cuente con las mayores adhesiones posibles y que tenga en cuenta nuestra pluralidad", ha comentado.

RETOS ESTRATÉGICOS

EH Bildu ha propuesto cinco retos estratégicos de cara a alcanzar la modernización del País Vasco. En este aspecto, ha destacado la "soberanía estratégica en el contexto energético y la económico global", para obtener "herramientas y objetivos propios en energía, alimentación e industria".

También, ha pedido "cambiar las estructuras de bienestar para responder al reto demográfico y abordar de una vez por todas la crisis de los cuidados. Tenemos que hablar de la transformación que necesitan nuestros servicios públicos, tanto de la transformación del Sistema de Salud como de lo que necesita el Sistema Público de Cuidados", ha dicho, al respecto.

Por otra parte, ha abogado por realizar "una transformación en el sistema educativo y en el sistema universitario y de investigación". Además, ha solicitado reforzar "una identidad comunitaria que garantice la cohesión social" e iniciar "un debate importante" sobre "un modelo propio de seguridad".

CAMBIO DE RUMBO

Kortajarena ha manifestado que Euskadi sufre "un estancamiento, ya que en los últimos diez años el Gobierno de Urkullu no ha sabido preparar el futuro".

A su juicio, el Gobierno Vasco ha llegado tarde a todos los debates estratégicos y cambios estructurales", producidos en los últimos años, lo que ha acarreado que "las bases materiales de esta parte de este país sean muy débiles en muchos ámbitos", además de que "muchos indicadores no son buenos en áreas fundamentales".

Por ello, ha augurado la conclusión de la situación actual y ha apelado que la sociedad "exige un cambio de rumbo, nuevos liderazgos y nuevas alianzas".

"PARCHES DE AYUSO"

La portavoz abertzale le ha recriminado al lehendakari que "aplica los mismos parches que Ayuso" y le ha cuestionado "si la promesa de limitar las listas de espera se limita a cumplir con el decreto". "Le pregunto si lo va a hacer reforzando Osakidetza o haciendo derivaciones a la privada", ha ironizado.

Kortajarena ha lamentado la falta de autocrítica en el discurso del lehendakari y ha hecho hincapié en la situación de las residencias. "No hay desarrollo suficiente de plazas públicas, hay desigualdad territorial, la atención pública se ha reducido, proliferan los cheques servicios y las familias tienen que buscar la vida para recurrir a servicios privados", ha enumerado.

Por otra parte, ha reprochado que "el alquiler social no llega ni al 3%" y que "los datos de desempleo siguen siendo una anomalía para un país con nuestro nivel de riqueza". "Aunque estamos reduciendo las formas más graves de pobreza, sigue creciendo la desigualdad", ha agregado.

Asimismo, ha defendido el papel de su coalición como oposición al ser "exigente". "A usted, no le pueden sobrar ni la oposición, ni los sindicatos, ni los movimientos sociales, en definitiva, la ciudadanía que le pone en cuestión", ha manifestado.

LIDERAZGO

La portavoz parlamentaria ha anunciado que se producirán "más cambios y de gran envergadura" que EH Bildu "está dispuesto a liderar". "Llevamos mucho tiempo reflexionando sobre cómo abordarlos, estamos preparadas y no tenemos ninguna intención de escaquearnos", ha promulgado.

"Cuando usted fue elegido, el feminismo no era hegemónico y hoy lo es. Estos tres territorios no pueden esperarles a ustedes y al PNV. No se puede hacer política como hace diez años", ha zanjado Kortajarena.