EH Bildu cree que el nuevo decreto del euskera es "una oportunidad perdida" y "cae la prioridad" de esta lengua

BILBAO, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

La portavoz parlamentaria de EH Bildu y cabeza de lista por Gipuzkoa, Nerea Kortajarena, cree que el nuevo decreto para la normalización del uso del euskera en el sector público es "una oportunidad perdida", y aunque ha admitido que "tiene mejoras", ha censurado que "ha caído la prioridad" para la lengua vasca.

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Kortajarena ha considerado que este decreto que el Gobierno Vasco aprobará en el próximo Consejo de Gobierno "no es el que requiere la normalización de la Administración pública en este momento".

"Este decreto viene 27 años después. No tenemos garantizados nuestros derechos lingüísticos cuando acudimos a la Administración. No tenemos la posibilidad de dirigirnos en el idioma que queramos a ella. No tenemos garantizado el derecho a trabajar en euskera en la Administración pública", ha subrayado.

Además, ha señalado que existe "toda una ofensiva judicial en contra del euskera". "Y este decreto debería marcar una serie de elementos, un salto cualitativo importante en todos estos ámbitos", ha manifestado.

Para la candidata de EH Bildu, "aunque tiene mejoras", incluye " ciertos riesgos". Por ejemplo, ha dicho que el hecho de que "se amplíe el ámbito de actuación del decreto y toda la Administración pública entre en este ámbito, es muy positivo, pero es verdad que, por ejemplo, Osakidetza, la Ertzaintza o Justicia van a quedar fuera de este decreto en casi 60% hasta el 2033".

También ha valorado "los perfiles asimétricos", pero cree que "tiene que hacerse en función de lo que se requiera en cada puesto". "Ahí no se establecen mecanismos para garantizar que esto no se traduzca en reducir las exigencias idiomáticas", ha resaltado.

Tras admitir también "avances en otros ámbitos", ha precisado que, asimismo, "hay carencias", como que "no se establezca un cronograma para la euskaldunización de la Administración pública".

"También hay unos retrocesos importantes, como que del texto inicial se haya caído la prioridad de la euskera o que no aparezca ya esa intencionalidad de que la primera palabra sea en euskera", ha mantenido.

Nerea Kortajarena ha explicado que "se dan las condiciones para que en este ámbito se pudiera dar un salto", porque "el momento lo requiere". "Comparto que es una especie de oportunidad perdida, porque me da la sensación que toda esa ofensiva judicial ha tenido también su consecuencia, y que esas limitaciones y que esos recortes que se plantean en ese sentido, han tenido plasmación en este decreto", ha concluido.