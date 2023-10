EH Bildu denuncia la "gestión excluyente" del Pacto Educativo pero asegura que "hay tiempo" y no va a "tirar la toalla"

BILBAO, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El director de programa de EH Bildu, Pello Otxandiano, ha denunciado la "gestión excluyente" del Pacto Educativo y, tras censurar que ahora se admita la aprobación de la Ley vasca de Educación con los únicos votos del PNV y el PSE-EE, ha asegurado que "hay tiempo" y la coalición no va a "tirar la toalla" en "un debate capital", porque no es "una ley más".

Durante su intervención, en un receso de la Jornada de Educación celebrada por EH Bildu en Bilbao, Otxandiano ha denunciado que "se está haciendo una gestión excluyente del pacto educativo" y ha censurado que, en los últimos días se haya oído al PSE-EE decir que "es deseable que EH Bildu no esté en el pacto de la ley". "Y no hemos escuchado al socio mayoritario decirle a su socio que esto no se corresponde con el espíritu del pacto educativo", ha añadido.

Tras recordar la existencia de ese pacto, "firmado por cuatro partidos políticos" tras "un ejercicio de casi tres años", ha asegurado que para EH Bildu es "un debate capital" y no "una ley más".

"Esta no es una ley más, porque es una ley fundamental para hacer frente a la cohesión social y acometer o transitar en la construcción social y nacional de nuestro país", ha advertido.

El director de programa de EH Bildu ha lamentado que "parece que es suficiente con una ley entre dos partidos que hoy son mayoría absoluta en el Parlamento, pero que ya no son mayoría absoluta en muchas instituciones de este país".

"Por lo tanto, parece que es suficiente con los apoyos parlamentarios para sacarla, pero ya había apoyos parlamentarios suficientes para aprobar esta ley desde el primer minuto, por lo tanto, hemos estado en otro tipo de ejercicio", ha criticado.

Otxandiano ha censurado que Urkullu afirmara ayer, en la Cámara Vasca, "que esta es una ley más y que ya existen apoyos parlamentarios para su aprobación". "Creemos que esto es una falta de respeto, primero a los firmantes del Pacto Educativo, en segundo lugar a la comunidad educativa y es una falta de respeto, en última instancia, también al conjunto de la sociedad vasca", ha señalado.

Otxandiano ha continuado con sus críticas al Lehendakari, quien ayer "resumió el debate suscitado a cuenta de la quinta enmienda registrada por el PNV y el PSE, en estos términos: los proyectos lingüísticos se asientan sobre la base del sistema de modelos lingüísticos vigentes", según ha recordado.

"A nosotros nos parece que esta afirmación es una incongruencia en términos pedagógicos, es una incongruencia en términos sociolinguísticos y es una incongruencia en términos jurídicos", ha advertido.

Seguidamente, ha recordado que la ley "regula el sistema polilingüe con el euskera como eje central y dice que hay que hacer un tratamiento integral e independiente integrado de las tres lenguas, con el euskera como eje central" y "ese paradigma pedagógico no tiene nada que ver con el sistema de modelos lingüísticos donde hay dos lenguas, una de ellas es lengua vehicular y la otra es lengua curricular".

También ha advertido de que las condiciones sociolingüísticas del actual sistema educativo "no tienen nada que ver con las condiciones sociolingüísticas de hace 40 años". "Por lo tanto, esa afirmación (la del Lehendakari) es una incongruencia en términos pedagógicos, en términos sociolingüísticos y en términos también jurídicos", ha añadido.

"DUDA"

Por otra parte, ha advertido de que "sobrevuela una duda", cuando la enmienda de PNV y PSE-EE afirma que se mantienen los actuales modelos lingüísticos, pero representantes del Gobierno pertenecientes a la formación jeltzale o el propio Iñigo Urkullu aseguran que los modelos no "no son inmutables" y abren la puerta a una actualización posterior.

"De hecho, la enmienda en euskera y castellano no dice lo mismo. En euskera dice 'unean uneko ereduak', y en castellano dice modelos vigentes. La traducción no es exacta, ya que sería "los modelos vigentes en cada momento. Lo cual puede dar a entender que quienes escribieron esta enmienda son conscientes que los dos paradigmas no tienen nada que ver, que hay que actualizar los modelos lingüísticos", ha insistido.

Pello Otxandiano ha insistido en que "sobrevuela la duda", por lo que ha preguntado "a los firmantes de esa enmienda" si los modelos A, B y D "tienen que mantenerse vigentes en los siguientes 20 años, en el tiempo de vigencia de la ley de educación desde su aprobación". "Uno de los firmantes dirá que efectivamente sí, sin ninguna duda, y el otro firmante seguramente no sabrá responder esta pregunta con claridad", ha criticado.

A su juicio, esta "situación compleja" deja el debate educativo "en muy mal lugar para llegar a una ley en las siguientes semanas". Además, ha advertido de las "consecuencias políticas y jurídicas" que puede tener la ley y del "nivel de incertidumbre jurídica", porque puede abrir la puerta a "recursos auspiciados por Vox o por el PP" que "terminarán dirimiéndose en los juzgados".

"Los partidos políticos no pueden legislar una ley con semejante incertidumbre jurídica. Su responsabilidad es que esa incertidumbre jurídica sea la menor, están haciendo dejación de funciones también desde ese punto de vista", ha dicho.

El representante de EH Bildu ha admitido que esta "no es la mejor situación", que es "delicada", pero ha considerado que "todavía hay tiempo". "No vamos a tirar la toalla, no es una opción quedarnos como estamos. Hay tiempo y que esto se tiene que aclarar en el trámite parlamentario de la ley", ha añadido.

Según ha precisado, "ahora toca debatir las enmiendas parciales" y ha asegurado que la coalición soberanista va a "tratar de hacer bien el debate" tanto en el Parlamento como fuera del Parlamento". "Una vez más, llamamos a la responsabilidad a todas las partes, a que sean conscientes de que esta no es una ley más y que estamos haciendo un ejercicio que va a afectar a las siguientes generaciones", ha concluido.