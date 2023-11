EH Bildu de Galdakao critica a PNV por "colgarse medallas que no le corresponden" por la segregación de Usansolo

El pleno rechaza una moción jeltzale que pone en valor el acuerdo con el PSOE y se insta al alcalde a elaborar una hoja de ruta y cronograma



BILBAO, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

EH Bildu de Galdakao (Bizkaia) ha criticado al PNV por "colgarse medallas que no le corresponden" en la consecución de la segregación de Usansolo, porque "los vecinos de Usansolo y la plataforma Usansolo Herria son los verdaderos artífices de todos los logros" que tienen que ver con la desanexión.

En un comunicado, EH Bildu se ha pronunciado de esta forma tras rechazar el pleno celebrado hoy en el Ayuntamiento de Galdakao una moción presentada por el PNV donde los jeltzales "ponen en gran valor el acuerdo alcanzado por PNV y el PSOE" e insta al alcalde "a que comience a dar pasos adelante y proceda a la elaboración de una hoja de ruta y cronograma".

La coalición soberanista ha advertido que "no es de recibo la pretensión de EAJ-PNV de colgarse unas medallas que no le corresponden".

"No es justo ni para los vecinos y vecinas de Usansolo, ni para la plataforma Usansolo Herria, que son los verdaderos artífices de todos los logros que tienen que ver con la segregación de Usansolo. Su tenacidad, su lucha y su trabajo incesante durante muchos años ha hecho posible que hayamos llegado al punto en el que hoy nos encontramos", ha remarcado.

En esa línea, EH Bildu ha denunciado que, "durante tres décadas, EAJ-PNV ha entorpecido el proceso de segregación de Usansolo, en algunas épocas con más intensidad que en otras".

Además, sobre el acuerdo del PNV con el Gobierno de Pedro Sánchez para modificar en el plazo de seis meses la Ley de Bases de Régimen Local (LBRL) "para rebajar, excepcionalmente, el umbral de población mínimo para constituirse en municipio independiente (hasta los 4.000 habitantes), en los supuestos en que así lo determine la normativa autonómica", ha dicho que "llama la atención que, para salvar el escollo de los 5.000 habitantes, EAJ-PNV no haya negociado en Madrid sobre la base del respeto a los Fueros, a las Normas Forales, que permiten crear municipios a partir de 2.500 habitantes".

En su lugar, ha criticado, se ha acordado "modificar la Ley de Bases de Régimen Local para rebajar de 5.000 a 4.000 el mínimo habitantes necesarios para crear un nuevo municipio". Una salida, a juicio de EH BIldu, de "menor trasfondo y una oportunidad perdida para defender los Fueros".

Por otro lado, ha considerado que la apelación directa al alcalde, Iñigo Hernando, para que proceda a elaborar una hoja de ruta "no es acertada" y ha defendido que éste es "el momento del trabajo en común entre las tres instituciones implicadas: la Diputación Foral de Bizkaia, la Comisión Gestora de Usansolo y el Ayuntamiento de Galdakao, y si alguien debe liderar el proceso, esa es la Gestora de Usansolo".

COMPROMISO

Además, EH Bildu ha destacado su implicación respecto al proceso de segregación de Usansolo y ha recordado que nada más llegar a la alcaldía en 2019 se comprometieron a llevar a cabo las actuaciones necesarias que correspondían al Ayuntamiento de Galdakao para que los vecinos de Usansolo "decidieran sobre el futuro de su pueblo".

"No podía ser de otra manera, ya que EH Bildu, en diferentes instituciones, siempre ha defendido el derecho a decidir de Usansolo", ha remarcado, para recordar como invitaron a la plataforma Usansolo Herria a formar parte del equipo de gobierno para que se ocupase de estas tareas.

En ese sentido, ha asegurado que, "a pesar de las piedras que hemos encontrado en el camino, es innegable que en los cuatro años de alcaldía de EH Bildu en Galdakao y trabajo conjunto, se ha avanzado más que en tres décadas de gobierno de EAJ-PNV". EH Bildu ha asegurado que seguirán "actuando con responsabilidad para que Usansolo dé el último paso", y una vez constituido como pueblo, colaborarán para que "la transferencia de servicios y patrimonio se haga de forma tranquila y ordenada".

Por último, han indicado que la memoria redactada junto a la Diputación Foral de Bizkaia "deja patente la viabilidad económica de los dos municipios por separado tras la segregación, donde ni Galdakao ni Usansolo sufrirían una merma en la calidad de los servicios que recibe la ciudadanía".

"Otros sabrán cuáles son sus intereses y prioridades, pero los hechos hablan por sí solos: en una legislatura se ha conseguido lo que parecía imposible en tres décadas, coincidiendo casualmente, con el cambio de Gobierno en 2019, cuando la hegemonía de EAJ-PNV en Galdakao llegó a su fin y con EH Bildu en la alcaldía", ha concluido la coalición soberanista.