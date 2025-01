EH Bildu pide una reforma fiscal "en profundidad" y no aceptará planteamientos "en perjuicio" de los servicios públicos

La formación soberanista cree que "no se puede dar por bueno un planteamiento que prevea una bajada en la recaudación"

SAN SEBASTIÁN, 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

EH Bildu ha incidido en la necesidad de hacer una reforma fiscal "en profundidad" y ha defendido que "el modo más efectivo de ayudar a la gente es implicar una política fiscal que garantice unos servicios públicos eficientes". Por ello, la formación soberanista ha advertido de que no va a estar "en ningún planteamiento que vaya en perjuicio de los servicios públicos".

El responsable de política institucional de EH Bildu, Unai Urruzuno, en rueda de prensa, ha insistido en que es necesaria una reforma fiscal "de la magnitud de la que se hizo en el año 2007, pero en sentido contrario", ya que "aquella reforma fue regresiva, en sintonía con la hegemonía neoliberal imperante en aquellos tiempos".

Desde entonces, tal como ha recordado, "se han hecho modificaciones, todas de la mano del PP". Por ello, ha apuntado que "hay que hacer un giro de 180 grados en las políticas fiscales" con el objetivo de "aumentar la recaudación y la redistribución de la riqueza", ya que ello posibilitará "obtener los recursos necesarios que el sector público necesita para afrontar los diferentes retos".

Urruzuno ha señalado que EH Bildu se muestra "muy crítica" con la revisión fiscal presentada por PNV y PSE "por lo que propone, pero principalmente por lo que no propone, por lo que no acomete". "Es un compendio de deducciones y el debate no se debe centrar ahí, sino se debe centrar en por qué las rentas del capital y las grandes fortunas quedan exentas de este debate y por ende de las responsabilidades que deben de adoptar en materia fiscal", ha asegurado.

Tras destacar que EH Bildu "no está en posiciones maximalistas", ha hecho referencia al preacuerdo firmado en las Juntas Generales de Gipuzkoa con el PSE y el PNV y ha puntualizado que ahora que se han registrado las normas forales en las tres cámaras forales, "vemos que aspectos que se recogían en ese preacuerdo, por arte de magia han decaído y son ámbitos determinantes en toda materia fiscal".

Urruzuno se ha preguntado por qué no se contempla "aumentar el tipo a las rentas del capital, establecer mínimo a sociedades o aumentar tramos en las rentas de trabajo son aspectos que han caído" y ha insistido en que el contexto "convulso" actual "no se puede dar por bueno un planteamiento que prevea una bajada en la recaudación".

SERVICIOS PÚBLICOS SÓLIDOS

"Son tiempos de dar más certezas y cobertura a la gente y eso se hace mediante políticas y servicios públicos sólidos", ha subrayado, al tiempo que ha advertido de que "menos recaudación conlleva recortes" por lo que EH Bildu "no va a estar en un planteamiento que suponga que prevea bajada de la recaudación".

Según ha señalado, "mantener la misma política fiscal nos lleva a pensar que tal vez los ejecutivos han decidido mantener las mismas políticas en vivienda, en sanidad, cuidados, educación cuando los retos a los que nos enfrentamos requieren de cambios de paradigma y saltos cualitativos, también en lo económico y financiero".

Así, Urruzuno ha reiterado que no pueden dar por bueno un planteamiento que "no aborde una profunda revisión del Impuesto de Sociedades". La formación soberanista está dispuesta a "hablar sobre modelo de empresa, sobre características y situaciones concretas de las empresas, pero todo ello no debe impedir que exista un tipo de mínimo".

En ese sentido, ha apostado por transitar hacia un sistema fiscal que "acabe con los privilegios fiscales que precisamente recaen en los que más tienen". "Hay que transitar hacia modelos de países europeos socialmente más avanzados. La presión fiscal está muy por debajo de la media Española y la europea. Hay que subir los tipos de las rentas de capital, aproximándonos a los tipos de las rentas de trabajo. Hay que hacer un tránsito hacía el modelo de Navarra. Hay que revisar el impuesto de sociedades y hacerlo efectivo", ha destacado.

Tras criticar que el PNV "legisla para que las grandes energéticas estén exentas de pagar lo que les corresponde", ha considerado que en la revisión fiscal "no puede haber ningún retroceso, ninguna reversión en grandes fortunas y patrimonio".

Unai Urruzuno ha reiterado que "el modo más efectivo de ayudar a la gente es implantar una política fiscal que nos garantice unos servicios públicos eficientes y fuertes". "Se puede tener como modelo a Dinamarca o a Madrid. Euskal Herria Bildu está mirando hacia arriba. Parece ser que el PSE y el PNV están mirando para abajo", ha subrayado.

Finalmente, preguntado por las afirmaciones de la diputada general, Eider Mendoza, en las que se mostrada segura de poder alcanzar un acuerdo en Gipuzkoa, ha considerado que este consenso el Ejecutivo foral está más próximo a alcanzarlo con el PP, porque el planteamiento hecho por el PNV es "una propuesta escrita con la mano derecha por la parte derecha del Gobierno y mirando hacia la derecha, y lo más lógico sería que se aprobara con la derecha".