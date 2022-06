ELA destaca el "éxito" la segunda jornada de huelga en el comercio textil de Gipuzkoa con cierre de tiendas

SAN SEBASTIÁN, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El sindicato ELA ha destacado que la segunda jornada de huelga en el comercio textil de Gipuzkoa ha sido un "éxito", tras constatar que tiendas como Stradivarius de los centros comerciales Garbera y de Urbil; las dos tiendas de Oysho; Berskha de Garbera y centro; o Parfois de Garbera "han cerrado completamente".

ELA ha señalado que muchas otras han abierto, pero "con escaso personal", ya que "la mayor parte de la plantilla" ha secundado la huelga en establecimientos como H&M, Boboli, IKKS, Nanos, Springfield, Maximo Dutti, Zara, Tezenis o Intimissimi.

La central sindical ha recordado que las trabajadoras están en huelga en defensa de un convenio que mejore las condiciones laborales del sector. ELA ha solicitado a Adegi y a la Federación Mercantil una propuesta para mejorar las condiciones laborales del sector, que deberá "incluir mejoras salariales que garanticen el poder adquisitivo, soluciones para la excesiva parcialidad, y la reducción de las 1.748 horas laborales anuales, entre otros".

Las trabajadoras han concentrado por la mañana en los centros comerciales de Txingudi, Mendibil, Urbil y Garbera. A partir de las doce del mediodía lo han hecho en el centro comercial de San Martín, en San Sebastián, tras lo que las huelguistas han realizado un "akelarre" en el que han "quemado la propuesta de la patronal".

El sindicato ha subrayado que la situación del comercio "ha empeorado considerablemente" en los últimos años hasta "tornarse insostenible". "Las negociaciones comenzaron a finales de 2021 y, a pesar de que la mesa se ha reunido durante todos estos meses, la patronal bloquea cualquier posibilidad de acuerdo", ha lamentado.

En esa línea, ha recordado que muchas trabajadoras del pequeño comercio de Gipuzkoa "no han tenido subidas salariales en los últimos 13 años" y que, a una parte del colectivo se le aplica el convenio 2006-2009, mientras a la otra el convenio 2010-2018.

Asimismo, ha apuntado que "muchas trabajadoras nunca han bajado de las 1.748 horas laborales al año, muchas de ellas llevan más de 20 años con una jornada parcial no voluntaria de 20 horas, no pueden conciliar, y no tienen acceso a una promoción".

Todo ello, según ha remarcado ELA, se ha visto empeorado por "cierre de tiendas, EREs y despidos como consecuencia de las ventas online y los procesos de digitalización que las empresas están poniendo en marcha para facturar más y destruir empleo".