ELA irá a la reunión que convoque Educación pero aboga por huelgas cuando se haga público el proyecto de Ley

(((Rogamos sustituyan la anterior noticia sobre este tema por esta, por un error en su contenido)))





BILBAO, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

ELA asistirá a la reunión de la mesa sindical que convoque el Departamento de Educación del Gobierno Vasco, pero ha abogado por que se organicen huelgas cuando se haga público el proyecto de nueva ley educativa para que haya una norma "que implique cambios profundos, más allá de los consensos políticos". En su opinión, el acuerdo político para la nueva Ley, que se anunciará previsiblemente en un mes, "no recogerá el modelo de inmersión lingüística ni la posibilidad de desarrollar el currículo vasco".

En un comunicado, ELA se ha referido al hecho de que LAB haya anunciado hoy haber mantenido conversaciones con el Departamento de Educación, para llegar a la conclusión de que "ha conseguido sentar las bases para acordar mejoras en las condiciones laborales de la plantilla de educación", y ha solicitado al Gobierno Vasco que convoque una mesa sindical.

"Hoy mismo el Departamento de Educación ha anunciado que va a convocar una mesa con los sindicatos. Hace un mes, antes de las

elecciones en la Educación Pública, ELA hizo pública la negociación con el Departamento de Educación, relación que acabó sin acuerdo. Tras las elecciones en la Educación Pública, ELA ha mantenido una nueva reunión con el Departamento de Educación que también ha finalizado sin

acuerdo por falta de contenidos y concreción", ha señalado.

En cuanto a las condiciones de trabajo, ha afirmado que la mayoría de los contenidos ofrecidos por el Ejecutivo "son imprecisos, en muchos casos propone la creación de comisiones para realizar análisis

sobre diferentes cuestiones, pero sin señalar cuál va a ser el objetivo".

Para ELA, "es especialmente grave que se mantenga una eventualidad superior al 30% en la educación pública, que no se garanticen los puestos de trabajo del personal en el marco de la reducción de la tasa de natalidad o ante cambios unilaterales del Gobierno, o que la homologación salarial del personal de las escuelas concertadas conlleve la pérdida de poder adquisitivo de todo el personal educativo, incluido el personal de las escuelas concertadas".

"Es previsible que el acuerdo para una nueva Ley Educativa se anuncie este mismo mes. En este contexto, para ELA, es necesario el debate sobre contenidos concretos referentes al modelo educativo. El actual consenso político, sin embargo, lo impide", ha añadido.

"INMERSIÓN LINGÜÍSTICA"

En este sentido, ha criticado que el Gobierno Vasco no quiera modificar las bases del Pacto Educativo consensuado con los partidos

políticos, por lo que "no recogerá el modelo de inmersión lingüística ni la posibilidad de desarrollar el currículo vasco, y mantendrá la educación al servicio de las empresas y perpetúa la división de redes".

"Los partidos políticos aceptan la LOMLOE como base, por lo que no es posible una ley educativa transformadora. ELA no va a dar por buena la Ley de Educación basada en la LOMLOE porque en ella se va a

seguir segregando alumnado, porque no habrá posibilidad de desarrollo libre del currículum vasco, porque va a haber graves limitaciones para la euskaldunización del alumnado y porque no va a ser posible la transición del sistema actual de tres redes a la red público-soberana", ha subrayado.

A su juicio, "para hacer frente a la imposición neoliberal impuesta por el Estado español, será imprescindible la organización y movilización de la sociedad vasca".

Tras remarcar que ya solicitó hace meses la creación de una mesa para debatir las condiciones laborales y la Ley de Educación, ha advertido de que, en caso de que el Departamento de Educación convoque una mesa sindical, acudirá al encuentro.

No obstante, para ELA, los contenidos propuestos al sindicato "son insuficientes, por lo que, si no están acompañados por un cambio de contenidos", ación no contará con su apoyo. En esta línea, ha subrayado que "seguirá impulsando la lucha y la huelga por conseguir unas condiciones laborales

adecuadas en las mesas de negociación de cada ámbito".

El sindicato ha recordado que ya está convocada una huelga para el 25 de abril en la red concertada, en la que ELA es mayoritaria, y ha reafirmado que "se llevará a cabo".

Asimismo, ha informado que se pondrá en contacto con otras centrales sindicales con representación en el ámbito educativo para compartir "la lectura entre los sindicatos cuando el proyecto de Ley de Educación se haga público, y organizar huelgas a favor de una ley que implique cambios profundos, más allá de consensos políticos".