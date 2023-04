La empresa vasca i3s aplica la digitalización en la prevención de riesgos laborales para reducir "las muertes a cero"

BILBAO, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

La empresa vasca i3s, que forma parte de LKS Next, consultora de la Corporación Mondragón, aplica la digitalización en la prevención de riesgos laborales para avanzar en reducir "a cero" las muertes en el trabajo.

El CEO de esta compañía, Andoni Aranzamendi, participará el próximo día 24 en el V Congreso Internacional organizado por Osalan en Euskalduna Bilbao, para defender que la digitalización de los procesos de seguridad y salud en el trabajo "ayudaría a reducir la siniestralidad".

Según ha informado la empresa, en España se produjeron 826 muertes en el trabajo en 2022, un 17% más que el año anterior. Osalan cifra en 30 los decesos en Euskadi en el ámbito laboral.

Aranzamendi, durante su intervención en las jornadas que llevarán el título de 'Asumiendo retos, sumando esfuerzos', hablará de la 'Prevención de riesgos laborales en la Industria 4.0'.

El directivo de i3s considera que "la conciencia social sobre la salud y la seguridad en el trabajo va en aumento", y supone cada vez más "una prioridad" en los países "más desarrollados". "Ha crecido la conciencia sobre la importancia de la prevención de riesgos laborales, pero el reto está ahora en adaptar estos procesos a la nueva realidad de la Industria 4.0", ha advertido.

A su juicio, el nivel de digitalización de las empresas españolas es alto porque "no hay una empresa grande o mediana que no tenga un ERP", el sistema informático de gestión de los recursos empresariales. Sin embargo, ha señalado que todavía "hay muchas que no han digitalizado los

procesos de medioambiente, salud y seguridad".

"El reto está en conseguir que la transformación digital alcance también a la seguridad y la salud en el trabajo, y en seguir avanzando para lograr el gran objetivo de reducir a cero la siniestralidad laboral", añade.

Andoni Aranzamendi apuesta por que las empresas digitalicen los procesos de prevención de riesgos, medicina laboral y seguridad del producto, y los incorporen a ese sistema general de información de la compañía, el ERP.

"La digitalización de los procesos de EHS supone pasar de un entorno de trabajo reactivo a un ambiente de trabajo realmente preventivo, en el

que la evaluación y control de los riesgos se hace de continuo, de forma personalizada y en tiempo real", indica.

Aranzamendi destaca que i3s-LKS Next ha desarrollado Lekunet, una solución de 'trabajador conectado', por el cual, "mediante sensores y un gemelo digital de la planta, el trabajador se conecta con el sistema, se sitúa en el centro, y es capaz de controlar el riesgo de sus desplazamientos en el lugar de trabajo".

Por su lado, LKS Next ha desarrollado SAT Next, una aplicación para reforzar la seguridad del Servicio de Asistencia Técnica. Entre otras aplicaciones, permite que durante un trabajo que entrañe algún riesgo, el operario esté conectado con el sistema. Si el trabajo se prolonga

más de lo estipulado y no hay respuesta del trabajador, salta la alarma de SOS.