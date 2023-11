La enfermedad hemorrágica epizoótica afecta al 33,5% de las explotaciones ganaderas alavesas

La Diputación destinará una partida de 300.000 euros en ayudas a las explotaciones afectadas



VITORIA, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La enfermedad hemorrágica epizoótica (EHE) ha afectado a 217 explotaciones ganaderas del Territorio Histórico de Álava de un total de 646 existentes, "lo que supone el 33,59% del total, con 809 animales afectados, un 2,01% de la cabaña bovina total de Álava, de los cuales han fallecido 75 animales, el 9,27%", según los datos que le constan a la Diputación, a 21 de noviembre de este año 2023.

La diputada de Sostenibilidad, Agricultura y Medio Natural, Amaia Barredo, ha comparecido a petición de EH Bildu en las Juntas Generales de Álava para informar sobre la propagación territorial de la enfermedad hemorrágica epizoótica, desde que "se detectó el primer caso en Álava el 6 de septiembre en Bernedo".

Barredo ha expuesto que las explotaciones ganaderas afectadas suponen el "33,5% en Álava, frente al 26,7% de Bizkaia y el 37,7% de Gipuzkoa". "La enfermedad ha afectado mayormente al Ayuntamiento de Aiara, con 127 casos, seguido por las zonas de Valdegovía, de Aramaio, Zuia y Barrundia", ha explicado, respecto a la provincia alavesa.

Asimismo, ha manifestado que la representación gráfica de la enfermedad sobre el ganado en Álava ha seguido "la campana de Gauss", afectando actualmente a una parte "mínima" del mismo. "La recuperación del animal normalmente es rápida y satisfactoria, si se identifica la enfermedad de manera inmediata, y se recuperan en un par de semanas", ha agregado.

La diputada de Agricultura ha querido remarcar que la enfermedad "no representa ningún riesgo para la salud pública", ya que "no contagia al ser humano". "Es una enfermedad infecciosa, no contagiosa, que se transmite por mosquitos y afecta, principalmente, al vacuno, corzo y gamo", ha añadido.

AYUDAS

Por otra parte, ha informado que "no hay vacunas autorizadas en la Unión Europea (UE)", para hacer frente a la enfermedad. "La principal medida de protección es luchar contra el mosquito, mediante el empleo de insecticidas, repelentes de animales, desinfección de los medios de transporte y de las instalaciones", ha expuesto.

Tras explicar que hay "zonas de restricción de movimientos de animales vivos, salvo por sacrificio, en la UE", ha aclarado que "no hay restricciones al consumo de carne bovina".

Asimismo, ha comentado que las actuaciones que se llevan a cabo en Euskadi "están centradas en la vigilancia, medidas de control y seguimiento", con reuniones periódicas para "informar al sector" y estudiar una "posible línea de apoyo de financiación".

En este sentido, Barredo ha asegurado que la Diputación dispondrá de una partida inicial de 300.000 euros en "ayudas para paliar los daños económicos causados por la enfermedad a las explotaciones".

"Se estima una ayuda al tratamiento de animales afectados, por valor de unos 50 euros por animal; así como una compensación económica por cada animal muerto, indemnizando los animales fallecidos en función de variables como actitud, sexo o genética", ha expuesto.

"POCA PREVISIÓN"

Por su parte, la portavoz de EH Bildu, Eva Lopez de Arroyabe, ha criticado "la falta de iniciativa por parte de la Diputación" al no ofrecer "una reacción rápida ante la soledad que viven las granjas". "La Diputación anda tarde en las ayudas", ha añadido, para reclamar iniciativas "más allá de ayudas económicas, ya que la enfermedad viene para quedarse".

El juntero del PP Borja Monje ha recriminado "la falta de previsión del Departamento a la hora de abordar unas ayudas económicas que ahora trata de acelerar". "Ahora están trabajando en la elaboración de un decreto, cuando Bizkaia y Gipuzkoa ya han anunciado las ayudas", le ha reprochado a la diputada.

Por último, el juntero de Elkarrekin Araba José Damián García Moreno ha reclamado que "no se escatimen las ayudas económicas, si es necesario ampliarlas", para aumentar "los 25.000 euros que se dan por explotación como máximo".