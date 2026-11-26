SAN SEBASTIÁN 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La entrada 2 (Pasaia-Errenteria) a la carretera GI-20, sentido Behobia, se cerrará desde la tarde del viernes a la noche del sábado para acometer trabajos de asfaltado en la vía, según ha informado la Diputación foral de Gipuzkoa.

El cierre se realizará el viernes a las 17.00 horas y está previsto que los trabajos finalicen el sábado a las 22.00 horas y mientras dure las personas usuarias que tuvieran previsto utilizar la entrada 2 de la GI-20 de Pasaia-Errenteria, sentido Behobia, tendrán que entrar a la citada carretera, sentido Bilbao, salir en Intxaurrondo, dar la vuelta en la rotonda de Garbera e incorporarse a la GI-20 sentido Behobia.

También podrán utilizar la GI-636 (variante de Errenteria) hasta la salida de Oiartzun e incorporarse a la AP-8 a través del enlace de Arragua, sentido Behobia.

La agencia guipuzcoana de infraestructuras viarias Bidegi recuerda que "los horarios establecidos para realizar estos trabajos son aproximados, ya que pueden variar dependiendo de factores como la meteorología". En este sentido, aconseja circular con precaución y seguir las indicaciones establecidas tanto por las señales como por el personal de obra que se encontrará en el lugar.