Erkoreka destaca que las 2.771 inspecciones en locales de juego de 2021 solo derivaron en seis expedientes sancionadores

Elkarrekin Podemos-IU cree que el nuevo Reglamento General del Juego en Euskadi "se queda corto"

VITORIA, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El vicelehendakari primero y consejero de Seguridad, Josu Erkoreka, ha afirmado que el nuevo Reglamento General del Juego en Euskadi ha reforzado "muchísimo" la inspección y ha detallado que en el año 2021 se practicaron 2.771 inspecciones por parte de la Unidad de Juego y Espectáculos de la Ertzaintza, de las que "solamente se derivaron seis expedientes sancionadores".

En el pleno de control al Gobierno celebrado este viernes en la Cámara vasca, el parlamentario de Elkarrekin Podemos-IU Iñigo Martínez ha interpelado al consejero sobre el nuevo Reglamento General del Juego en Euskadi.

Iñigo Martínez ha criticado al Gobierno Vasco que haya "tardado un año" en aprobar un decreto sobre el juego que, aunque incluye "medidas positivas", cree que "se queda corto" por ejemplo en la limitación del número de establecimientos o en la distancia entre los locales de apuestas y los centros educativos, sanitarios y/o universitarios.

También ha señalado que ha quedado fuera del decreto la implantación obligatoria de un sistema de identificación a las máquinas tragaperras y las máquinas de apuestas deportivas, porque "es verdad que en casinos, bingos, locales de apuestas, va a haber un control de acceso mayor, pero en las máquinas no".

"Vamos a seguir presentando medidas; lo hacemos con un espíritu constructivo. Espero que lo mismo que hemos valorado el decreto de forma positiva pero insuficiente, tengamos la voluntad también por parte del Gobierno, de negociar medidas adicionales para seguir mejorando la prevención de las patologías graves del juego", ha indicado.

Erkoreka ha explicado que el decreto es "una pieza más" en la lucha del Gobierno Vasco contra la ludopatía y ha señalado que esta no se plantea desde un solo departamento, sino que es una lucha "transversal e interdisciplinar" y se afronta desde diferentes departamentos del Gobierno, de manera coordinada.

También ha recordado que se está tramitando en la Cámara un proyecto de Ley de Juventud que tiene "previsiones específicas" en relación con las adicciones, con la juventud y la salud.

Tras subrayar que la preocupación del Gobierno Vasco por la ludopatía "no es de ahora, sino que data de hace mucho tiempo, cuando menos del año 1991, en que se aprobó la todavía vigente Ley del Juego del País Vasco", ha indicado que esta norma ya establecía la necesidad de abordar una planificación rigurosa en el ámbito del juego con criterios como no fomentar el hábito, no estimular las adicciones, particularmente en el ámbito de los menores y en los colectivos más vulnerables o con capacidades limitadas o reducidas.

Erkoreka también ha señalado que esta preocupación viene del año 2016, en el que se aprueba el Reglamento General del Juego y la Ley de Atención Integral a las Adicciones y a las Drogodependencias, que distingue entre las adiciones vinculadas a sustancias y las adicciones comportamentales como la ludopatía o las relaciones con el juego.

El consejero de Seguridad ha afirmado que el nuevo decreto permite al Gobierno "seguir avanzando, profundizando e intensificando las labores o los trabajos desarrollados en este ámbito".

"Estamos siguiendo la hoja de ruta marcada por el Observatorio Vasco del Juego, que, a su vez, entronca con previsiones del Plan General de Seguridad Pública de Euskadi, que, a su vez, entronca con el Programa de Gobierno que en el compromiso 109, iniciativa número uno, hace referencia a las medidas de prevención en relación con colectivos particularmente vulnerables en esta materia", ha indicado.

Asimismo, ha explicado que la lucha contra la ludopatía se articula en torno a tres ejes: prevención, concienciación y sensibilización en esta materia; control normativo e inspección; y tratamiento integral a personas con problemas de adicción.

En el ámbito de la prevención, concienciación y sensibilización, ha informado de que se desarrolla una actividad directamente por el propio departamento, a través de entidades, colectivos, asociaciones y fundaciones que trabajan en este ámbito, con convocatorias anuales, de ayudas y subvenciones que "van a seguir ejecutándose y desarrollándose también en los años sucesivos".

REFUERZO DE LA INSPECCIÓN

Respecto al control normativo en la inspección, ha afirmado que "se ha reforzado muchísimo a través del decreto" recientemente aprobado. En concreto, ha detallado que en el año 2021 se practicaron 2.771 inspecciones por parte de la Unidad de Juego y Espectáculos de la Ertzaintza, de las cuales solamente se derivaron seis expedientes sancionadores.

"Se ha podido comprobar que la presencia de los menores en los locales y establecimientos de juego es muy limitada, muy reducida, ocasional", ha destacado.

Respecto al tratamiento integral de personas con problemas de adicción, ha indicado que su departamento desarrolla una labor de concienciación en ese terreno y ha elaborado una guía para la detección temprana y prevención del juego patológico, "una herramienta útil para docentes, para monitores de tiempo libre y para personal que trabaja con la juventud".

El consejero de Seguridad ha contestado a las críticas de Elkarrekin Podemos-IU pidiendo "dejar trabajar al decreto". "No vamos a intentar modificar el decreto tan pronto como ha sido aprobado. Vamos a dejar que despliegue sus efectos. El problema está bien encauzado", ha subrayado.

En este sentido, cree que para hacer una evaluación del decreto publicado en el Boletín Oficial del País Vasco el pasado 15 de febrero, es necesario "esperar a que transcurra el tiempo necesario y abordar, en su momento, si es que hay que hacerlo, los retoques que sean precisos o necesarios para mejorar o perfeccionar su contenido".