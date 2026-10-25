La Ertzaintza adquiere nuevo material para efectuar rescates de menroes como una nueva bolsa-camilla

Nueva bolsa-camilla de la Ertzaintza para rescate de menores - ERTZAINTZA

BILBAO 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Unidad de Vigilancia y Rescate de la Ertzaintza ha adquirido nuevo material para efectuar rescates de menores como una nueva bolsa-camilla, denominada "Baby Rescue", diseñada para evacuar a las niñas y los niños más pequeños en los rescates efectuados en la montaña y en lugares de difícil acceso.

En un comunicado, el Departamento de Seguridad ha señalado que, con la experiencia adquirida en los rescates que se efectúan en el medio natural, agentes especializados de la Unidad de Vigilancia y Rescate (UVR) de la Ertzaintza veían la necesidad de utilizar una camilla específica para su uso en evacuaciones de niñas y niños pequeños.

Por ello, se ha adquirido una bolsa de rescate que funciona como camilla, denominada "Baby Rescue", que está especialmente diseñada para la evacuación de menores de hasta 110 cm de altura y un máximo de 25 kilos de peso.

Se trata de una bolsa acolchada, con diferentes puntos de sujeción para proteger mejor al menor durante el traslado. Además, está homologada para las evacuaciones en helicóptero, algo especialmente útil, sobre todo, cuando se tiene que intervenir en zonas de difícil acceso.

La Ertzaintza ha indicado que son pocas las intervenciones en que las personas accidentadas son menores tan pequeños, pero sí son más habituales los rescates de personas adultas que sufren accidentes en el medio natural y es necesario también evacuar a las personas menores que las acompañan.

Este material está destinado a ser utilizado por las Secciones Acuática y de Montaña cuando trabajen con la Sección Aeronáutica de la UVR.