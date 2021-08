Ertzaintza y policías locales se coordinan en la seguridad en la vuelta del público a los estadios de fútbol

BILBAO, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Ertzaintza, las policías locales y el personal de seguridad de los campos de fútbol se coordinarán a partir de este sábado de nuevo en la vuelta de los aficionados a los estadios. A pesar de los aforos reducidos al 20% en Euskadi, se insistirá en los protocolos establecidos por las autoridades sanitarias.

Según ha informado el Departamento vasco de Seguridad, el dispositivo del partido Alavés-Real Madrid de mañana en Mendizorrotza se iniciará dos horas antes del mismo con el acompañamiento al estadio de los dos equipos. Se esperan cerca de 4.000 aficionados albiazules en la vuelta al fútbol en Vitoria-Gasteiz, lo que supondrá un despliegue "adecuado" de seguridad tanto en el exterior como dentro de las instalaciones.

San Sebastián también acogerá este sábado un partido de segunda división, Real Sociedad B-Leganés, en el Reale Arena, donde se esperan entre 2.000 y 3.000 aficionados. La Ertzaintza, la Guardia Municipal y el personal de seguridad del estadio se encargarán de vigilar la llegada, accesos y ubicación de los asistentes.

Entre las recomendaciones sanitarias y de seguridad a seguir se encuentran: prestar atención a las indicaciones del personal en los accesos al estadio, señales y flechas indicadoras de recorridos;

evitar aglomeraciones y concentraciones en grupos, tanto dentro como fuera del estadio; mantener la distancia de seguridad con el resto de los aficionados; llevar colocada la mascarilla en todo momento y utilizar los dispensadores de gel hidroalcohólico; y permanecer sentado en su asiento durante todo el partido.

Además, Seguridad ha recordado que hay que evitar abrazarse, chocar las manos, etc, con otras personas, y que no estará permitida la entrada de elementos de animación (bombos, megáfonos, banderas con mástiles, etc).