La Ertzaintza posibilita la tramitación online de las autorizaciones de salidas de menores al extranjero

BILBAO, 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Ertzaintza posibilita la tramitación electrónica de las autorizaciones oficiales para los menores de edad que viajan al extranjero, necesarias siempre que viajen solos o acompañados de adultos que no ejerzan la patria potestad.

Según ha informado el Departamento vasco de Seguridad, ante la llegada inminente de los desplazamientos escolares y con el fin de agilizar su tramitación, las autorizaciones de menores al extranjero se pueden efectuar a través del siguiente enlace: https://www.euskadi.eus/autorizacion/autorizacion-para-salid....

El formulario deberá ser cumplimentado, y firmado a través de la Sede Electrónica del Gobierno Vasco por la persona que ejercen la patria potestad o entregado en una comisaría de la Ertzaintza de manera presencial, en ambos casos junto a la siguiente documentación: DNI o pasaporte de la persona que actúa como representante legal del menor.

En una familia no monoparental, en el caso excepcional de que solamente acuda a la comisaría de la Ertzaintza uno de los dos autorizantes, éste deberá aportar la fotocopia por las dos caras del DNI o pasaporte del autorizante no compareciente. El agente, antes de formalizar la autorización, realizará las gestiones necesarias para verificar que el autorizante no compareciente está informado y autoriza la salida del menor a su cargo.

También hay que adjuntar fotocopia por las dos caras del DNI o pasaporte del menor y Libro de familia. En el caso de las tramitaciones online será necesario disponer de un medio de identificación electrónica y aportar la documentación arriba solicitada en formato PDF u otro compatible. La autorización tendrá una validez de 90 días desde su expedición.