La escritora gallega Ángela Banzas presenta este martes en Bilbao su cuarta novela, 'El aliento en llamas'

La autora rinde homenaje en su relato a figuras históricas del feminismo como Emilia Pardo Bazán y Gertrudis Gómez de Avellaneda

BILBAO, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La escritora Ángela Banzas (Santiago de Compostela, presenta este martes en Bilbao su cuarta novela, 'El aliento en llamas' (Suma de letras) donde describe un relato de "sororidad y lucha feminista" en el que rinde homenaje a figuras históricas del feminismo como Emilia Pardo Bazán y Gertrudis Gómez de Avellaneda, que destacaron por sus luchas y contribuciones en la España del siglo XIX.

Tal y como describen desde su editorial, "la narrativa de Banzas destaca por su capacidad para crear personajes femeninos fuertes y multidimensionales, por abordar temas como la igualdad de género, la libertad y la resistencia contra la opresión". Su obra, subrayan, "es testimonio de su compromiso con la causa feminista y su deseo de dar voz a las historias silenciadas de las mujeres".

En 'El aliento en llamas' traslada al lector al Madrid de 1889, donde un incendio en el Gran Hotel Inglés desencadena una serie de eventos que llevarán a la escritora Elvira Pardo Losada a "desenterrar secretos ocultos en un pazo gallego habitado por fantasmas y sembrado de enigmas".

La autora gallega ha explicado que su nueva novela surge en honor a la escritora Emilia Pardo Bazán, ya que "la idea de esta novela la engendré con su nombre, su historia y todo cuanto para mí la insigne autora gallega representa en la cabeza", subraya, para añadir que "quería escribir una historia de pazos, de mujeres literatas y también de amor", explica la autora.

Banzas cree que para el lector, "no será muy difícil no imaginar una de las protagonistas, la condesa de Figueroa, la figura de una Pardo Bazán de fuerte personalidad e ideas visionarias", alguien, añade, que "recoge en su esencia su vida amorosa y su concepción del amor, donde, "no hay dos formas de amar: una masculina y otra femenina", llega a decir en una de sus muchas cavilaciones.

"Ella hacía hincapié en la educación como pivote sobre el que concebir y entender el amor, con independencia del género. Quizá en parte porque era conocedora de que muchas autoras del siglo XIX se enfrentaron a numerosas trabas por pertenecer al gremio de las letras", añade.

En este sentido, Banzas afirma que "el motivo que subyace en su historia "no era otro que entender como una forma de rebeldía este oficio para las mujeres; entender también que solo en la cultura, en los libros, está la llave que abre la puerta de la jaula".

El segundo aspecto de la vida de Pardo Bazán que interesaba a la autora para su novela fue su sonado rechazo a su ingreso en la Real Academia de las Letras ya que, "hasta tres veces se lo denegaron". Este aspecto, el de la Pardo Bazán autora, "empapa a la protagonista de la novela en sus escritos y hasta en su nombre, Elvira Pardo Losada", explica.

GERTRUDIS GÓMEZ DE AVELLANEDA

La otra escritora que homenajea en su novela es Gertrudis Gómez de Avellaneda, quien, como Pardo Bazán, se topó con el rechazo a su ingreso en la Real Academia de las Letras.

Los intentos de Pardo Bazán y Gómez de Avellaneda no solo quedan reflejados en la novela junto a otras notas de las biografías de ambas, sino que sirven además para fijar la tesis que defiende y muestra toda la historia escrita por Ángela Banzas, y que son "los intentos de invisibilización y la violencia ejercida contra las mujeres en diferentes ámbitos y de diversas maneras" concluye la autora.

Banzas es licenciada en Ciencias Políticas y de la Administración y MBA por la Escuela Europea de Negocios de Madrid y su trayectoria profesional ha estado siempre ligada a la consultoría de Administración Pública.

Desde su debut narrativo en 2021 con 'El silencio de las olas' está considerada una de las principales voces del denominado "suspense gallego. Su segunda novela, 'La conjura de la niebla', la consolidó como uno de los nombres imprescindibles del thriller español y en 2023 publicó su tercera novela 'La sombra de la rosa'.

La novela se presentará en la librería Elkar (Licenciado Pozas, 26) a partir de las 19.00 horas con la presencia de la propia Ángela Banzas, quien conversará con el también escritor Javier Díez.