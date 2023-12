La escritora Mariasun Landa, premio Emakunde 2023 por su aportación a la igualdad y dignidad de niñas y mujeres

El jurado valora su "extensa producción literaria que aglutina

feminismo y euskera"



VITORIA, 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Premio Emakunde, en su edición del año 2023, ha reconocido el trabajo de la escritora guipuzcoana Mariasun Landa Etxebeste por su "aportación creativa a la causa de la igualdad y dignidad de las niñas y mujeres".

La consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, Nerea Melgosa, y la directora de Emakunde, Miren Elgarresta, han anunciado este jueves esta elección con la presencia de la propia galardonada.

En el acto, la consejera ha destacado de la premiada "su extensa obra literaria, dirigida a un público infantil y juvenil, atravesada por su preocupación por la lucha contra el sexismo y por favorecer el empoderamiento de las niñas y mujeres".

En este sentido, ha señalado que "la aportación creativa de Mariasun Landa a la causa de la igualdad y dignidad de las niñas, adolescentes y mujeres es uno de los argumentos destacados por el jurado en un fallo acordado por unanimidad".

La candidatura de Landa ha sido avalada por la Federación de Asociaciones de Mujeres de Gipuzkoa REDAGI y, como ha recordado Melgosa, "reúne todos los criterios que contempla el premio como el recorrido, la relevancia, la repercusión y la influencia de la premiada a favor de la igualdad".

Asimismo, ha resaltado que "es una de las autoras más traducidas a otras lenguas y merecedora de otros premios importantes". "La producción literaria de Mariasun Landa aglutina el feminismo y el euskera, además de dirigirse a un público joven que está en proceso de socialización y construcción identitaria", ha subrayado.

La consejera ha aludido a las palabras del jurado que ensalzan la capacidad de Landa para construir personajes de niñas y adolescentes "resueltas y autónomas, sensibles pero decididas".

Nerea Melgosa ha recordado el "esfuerzo" que hace su departamento y Emakunde por "llegar a la juventud" y ha señalado que la ficción "es un elemento eficaz para acercar a chicas y chicos reflexiones relacionadas con la igualdad".

EL JURADO

En la exposición de motivos, el jurado del premio ha destacado "la militancia feminista activa de Landa, desde los años 80 en la Asamblea de Mujeres de Donostia, además de su labor docente universitaria como Profesora Titular de Didáctica de la Literatura".

"A todo ello se suma una extensa actividad divulgativa a través de artículos, cursos y conferencias sobre la obra de otras mujeres fundamentales en la historia y genealogía del feminismo actual", ha añadido.

También ha destacado que la obra de Mariasun Landa ha recibido varios premios literarios como el Premio Lizardi de Literatura Infantil en euskera, en 1982; el Premio Euskadi de Literatura Infantil y Juvenil, en 1991; o el Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil, en 2003.

En 2014 obtuvo el Premio Eusko Ikaskuntza-Laboral Kutxa de Humanidades, Cultura, Artes y Ciencias Sociales y en 2016, el Premio Rosalía de Castro. Landa es además miembro de Jakiunde (Academia de las Ciencias, las Artes y las Letras).

La directora de Emakunde, Miren Elgarresta, por su parte, ha explicado que, con el Premio Emakunde a esta autora, "el jurado quiere hacer extensivo el reconocimiento a los y las creadoras que ofrecen, desde su mundo de ficción, la posibilidad de imaginar un mundo diferente, más igualitario, convirtiendo su proceso creativo en un espacio de transformación social con perspectiva feminista".

En el acto, la escritora premiada ha agradecido este reconocimiento y ha subrayado la importancia de la literatura y la ficción en la infancia por "la forma en que se incrustan los modelos, las vivencias literarias, sobre todo en los niños, con los cuentos que se transmiten de generación en generación" que incluyen una "ideología que los marca ya desde pequeños", junto a los estereotipos. "Aunque no se le otorgue socialmente, la literatura infantil tiene una importancia primordial en el desarrollo humano en general", ha resaltado.

Preguntada por algunos comportamientos no igualitarios entre gente joven y citando el caso de los grupos de móvil de contenido sexual y vejatorio entre el alumnado menor de edad, la premiada ha dicho estar "escandalizada y dolida porque se haya hecho llegar pornografía a los niños y niñas".

"Estoy escandalizada y en cierta forma asustada porque entramos en unos paradigmas que no conocemos. Hasta ahora sabíamos que el enemigo, el patriarcado, el machismo, es fuerte, es viejo y perdurará y hay que luchar contra él, pero no sabíamos qué forma va a ir tomando. Cuando te encuentras con nuevas formas y tan crueles como es la pornografía, que van tan en contra de lo que yo he luchado, y que denigran tanto a la mujer, te quedas paralizada", ha insistido.

El Gobierno Vasco ha recordado que la finalidad del Premio Emakunde es reconocer públicamente la actuación de aquellas personas físicas o jurídicas, públicas o privadas que se hayan distinguido por su labor en el ámbito de la igualdad de mujeres y hombres. El premio será entregado por el lehendakari, Iñigo Urkullu, en un acto el próximo 6 de febrero de 2024.