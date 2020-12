Estibadores de Bilbao piden "garantía de empleo" y la ocupación efectiva que marca el Estatuto de los Trabajadores

BILBAO, 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos de estiba del Puerto de Bilbao aceptan los 250 turnos anuales planteados por las empresas de Bilboestiba, pero solicitan la "garantía de empleo" y "la ocupación efectiva que marca el Estatuto de los Trabajadores".

Las cuatro empresas de Bilboestiba y los sindicatos de estiba del Puerto de Bilbao han celebrado este lunes la primera de las dos reuniones previstas para lograr un acuerdo y dar una solución definitiva al conflicto de la estiba.

Según han informado fuentes de UGT a Europa Press, en el encuentro han dejado para más adelante abordar el calendario laboral y los descansos, por considerar que "era mejor hablar de la garantía de empleo y del número de turnos anuales que las empresas pretenden" que realicen los estibadores.

"Hemos empezado por ahí, porque nos parecía fundamental saber el número de turnos que tenemos que hacer a lo largo del año y luego la garantía de empleo", han reiterado.

Las empresas proponen a los estibadores, según se recoge en el cuarto acuerdo marco y también en el próximo quinto acuerdo marco, "el número de jornadas del mes más dos turnos, lo que sería 250 turnos anuales", han explicado fuentes de UGT.

"Ya lo teníamos hablado con las empresas antes de las huelgas y no teníamos ningún problema en aceptar ese número de turnos anuales, pero, a cambio, solicitamos la garantía de empleo y la ocupación efectiva que marca el estatuto de los trabajadores", ha precisado las mismas fuentes, para indicar que esperan la respuesta a su planteamiento en la próxima reunión, que se celebrará este viernes.

SUSPENSIÓN DE LA HUELGA

Los sindicatos de estiba del Puerto de Bilbao acordaron el pasado 4 de diciembre suspender la huelga que llevaban a cabo desde el 9 de octubre, con el fin de empezar a negociar con las empresas, y volvieron al trabajo el sábado 5 de diciembre.

La desconvocatoria del paro era una de las exigencias de la "hoja de ruta" planteada por el Ministerio de Trabajo para solucionar el conflicto de estiba en el Puerto de Bilbao.

Por ello, una vez aceptada también por parte de Bilboestiba la mediación del Ministerio, este conminó a las partes, de conformidad con lo previsto en la hoja de ruta, a dar inicio al primer periodo de reuniones bipartitas, un mínimo de dos, según lo comprometido en este proceso, hasta el 21 de diciembre. La de hoy ha sido la primera de las reuniones y el viernes se celebrará la segunda.

Posteriormente, el Ministerio ha citado a las empresas y a los sindicatos de estiba a la primera reunión tripartita, que tendrá lugar el próximo día 22, a las 12.00 horas, en la sede del Ministerio de Trabajo y Economía Social.

El segundo periodo de negociación bipartita, en caso de ser necesario, se llevaría a cabo entre el 23 de diciembre y el 12 de enero de 2021, durante el cual Trabajo recomienda la celebración de un mínimo de dos reuniones entre la parte social y la parte empresarial. La segunda y definitiva reunión conjunta tripartita en sede ministerial se celebraría el 13 de enero de 2021.

Las empresas de Bilboestiba se muestran favorables a participar en el proceso negociador propuesto por la Dirección General de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Economía Social, con la condición previa de que esté sometido al cumplimiento "estricto" de la legislación vigente, lo que supone dejar fuera de la negociación colectiva las tareas complementarias "al haber sido legalmente excluidas", mientras que los sindicatos consideran que "no es ilegal" que los estibadores puedan realizar las tareas complementarias.

Además, en el caso de que no se lograse un acuerdo tras este proceso de negociación tutelada por la directora general de Trabajo,

Bilboestiba propone que las partes se sometan a un arbitraje para resolver las cuestiones que no se hayan podido consensuar y alcanzar un acuerdo definitivo que "no dilate innecesariamente el conflicto en el Puerto de Bilbao".