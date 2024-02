Etxanobe asegura que la línea 4 de Metro es "clave" para Diputación y, cuando se "disponga de proyecto, se acometerá"

Dice que, una vez analizado, se tomarán "las decisiones" y se resolverán cuestiones como si estará condicionado por el TAV



La diputada general de Bizkaia, Elixabete Etxanobe, ha asegurado que la línea 4 del Metro es "un proyecto clave" para la Diputación y, en este sentido, ha reiterado "el compromiso" de que, "cuando dispongamos del proyecto, lo acometeremos". Asimismo, ha apostado por ser "serios" y "analizar el proyecto" para después "tomar todas las decisiones correspondientes" y resolver cuestiones como si las obras estarán condicionadas a la apertura de la estación del TAV en Bilbao.

Etxanobe ha comparecido este miércoles en el pleno de las Juntas Generales de Bizkaia a petición del juntero del PP Pablo Gómez-Guadalupe, que ha lamentado que el proyecto de Línea 4 de Metro Bilbao, que dará cobertura a los barrios del sur de Bilbao, ha ido sufriendo "múltiples los retrasos", de modo que el inicio de la ejecución "lleva demorándose durante más de 15 años".

El juntero ha denunciado que "el escenario real" es que aún "no se ha aprobado el proyecto constructivo de la Línea 4, no existe convenio o acuerdo alguno entre las administraciones implicadas para la financiación del proyecto, ni se ha consignado partida presupuestaria alguna para el ejercicio 2024" y, además, desde el Gobierno Vasco han afirmado que el inicio de las obras de construcción "no tendría lugar hasta la finalización de las obras de la estación del TAV en Abando, lo cual está previsto para nada menos que 2033".

Por ello, ha pedido a Etxanobe que aclare si la Diputación va a "frenar los retrasos" en el proyecto y si se va condicionar la fecha de inicio de las obras a la apertura de la estación del TAV en Bilbao. Asimismo, le ha emplazado a defender un proyecto "tan importante para Bizkaia por encima de sus siglas".

En su respuesta, la diputada general de Bizkaia ha subrayado que la línea 4 de Metro es "un proyecto clave" para el Gobierno que dirige y ha señalado que ya "hay una licitación en marcha", para la redacción del proyecto constructivo, y, además, "el compromiso" de que, "cuando dispongamos del proyecto, lo acometeremos".

Así, ha reiterado que la Diputación "tiene adquirido un compromiso de impulsar la línea 4 de Metro en colaboración con el Gobierno Vasco", que es "la institución competente" en esta materia, si bien la Diputación, porque "cree en el transporte público de calidad" y el Metro es "un elemento importante", siempre "ha colaborado y contribuido".

"Así lo hemos hecho en el pasado y así lo vamos a seguir haciendo también a futuro en la medida en que vaya avanzando el proyecto constructivo, como lo hemos hecho en todas las líneas anteriores", ha manifestado.

Ante las críticas por los "retrasos", ha remarcado que "estamos en marcha, hay un proyecto licitado desde el año 2023" y cuyo plazo de ejecución termina en unos cuatro meses. Por ello, ha apelado a "analizar el proyecto" y "ser serios". "Cuando tengamos el proyecto tomaremos todas las decisiones correspondientes. No puedo anticipar una postura de algo que no conocemos, no tenemos ese proyecto constructivo", ha insistido.

De este modo, ha apuntado que, cuando se disponga de ese proyecto, se podrá resolver "si la fecha de inicio de las obras va a estar condicionada a la apertura de la estación del TAV en Abando y otras preguntas".

"Entre tanto, lo que debe tener claro es que el Gobierno foral va a seguir impulsando el compromiso adquirido en el plan de mandato Bizkaia Denontzat", ha señalado.

Finalmente, ha recordado que, desde 2019, se han venido desarrollando "diferentes hitos importantes" que han permitido "llegar a este momento" de estudio informativo con las diferentes alternativas.

CARRETERA EN TRAPAGA

Por otro lado, el PP también ha planteado en el pleno una pregunta para reclamar la conclusión en el "menor tiempo posible" de las obras de la carretera Bi3746 en Trapagaran, que, según ha indicado la portavoz popular, Raquel González, comenzaron "hace más de dos años" y quedaron "paralizadas", lo que perjudica a "miles de usuarios a diario".

El PP ha destacado que la carretera conecta municipios como Sestao y Trapaga, la ITV de esta última localidad y "cientos de empresas", entre ellas Productos Tubulares o Amazon. También afecta la situación, ha advertido, a dos líneas de Bizkaibus que deben dar "un importante rodeo".

El diputado de Infraestructuras y Desarrollo Territorial, Imanol Pradales, ha precisado que "la competencia y gestión exclusiva de esa carretera recae en el Ayuntamiento de Trapaga" y el corte de tramo entre la empresa Productos Tubulares y la rotonda de la ITV Trapaga "no tiene ninguna repercusión en la funcionalidad de la red foral de carreteras".

"Se trata de un ámbito urbano con una viabilidad suficiente que permite acceder sin problemas a través de la red mallada que conforman no sólo esa carretera, sino la Bi744, la Bi3745, la Bi3746 y la Bi3747", ha señalado, precisando que la Diputación no ha recibido "ningún tipo de queja" ni ha detectado "ningún problema de tráfico en la red foral".

Por ello, ha remarcado que la institución foral no tiene "legitimación para actuar", algo que "supondría una extralimitación de las competencias forales entrando en competencias que son de carácter municipal".