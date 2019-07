La Federación Vasca de Halterofilia solicita su reconocimiento oficial a la Federación Internacional

Publicado 30/07/2019 15:16:17 CET

El histórico levantador galdakoztarra Bruno Soto agradece al Gobierno Vasco su implicación

VITORIA, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Federación Vasca de Halterofilia, con el apoyo de la Dirección de Actividad Física y Deporte del Gobierno Vasco, ha solicitado formalmente su admisión como miembro de la Federación Internacional de Halterofilia (IWF).

El histórico levantador galdakoztarra Bruno Soto, miembro de la Junta Directiva de la Federación Vasca, y Jon Redondo, director de Actividad Física y Deporte del Ejecutivo, han formalizado esta petición en la sede de la IWF, en Budapest (Hungría).

En un comunicado, el Gobierno Vasco ha indicado que esta Federación Internacional admite a federaciones de territorios similares a Euskadi, por lo que espera que haya "una respuesta positiva".

La Federación Vasca de Halterofilia y el Ejecutivo de Euskadi han decidido dar este paso, después de analizar los estatutos de la IWF, en los que "expresamente se acepta la participación de territorios o naciones que no son Estado".

De esta forma, territorios europeos como Gales, Escocia o Irlanda del Norte, así como otros en el continente americano con similares características, forman parte de la IWF, "con todo lo que eso significa a nivel deportivo".

Jon Redondo ha destacado "la importancia" de cursar la petición como paso previo a lograr el reconocimiento internacional. "Las federaciones vascas forman parte de varias federaciones internacionales y compiten de manera oficial en algunas disciplinas deportivas", ha recordado.

En este sentido, ha señalado que "eso es posible, en primer lugar, porque algunas federaciones vascas han dado el paso de solicitar su ingreso en las federaciones internacionales de sus respectivos deportes". Asimismo, ha explicado que los estatutos de estas federaciones internacionales "dan esa oportunidad y las federaciones internacionales aceptan a Euskadi".

En esta línea, Redondo ha subrayado el apoyo del Gobierno Vasco a aquellas federaciones que deseen dar el paso de cursar la solicitud. "La pasada legislatura hicimos público un informe jurídico de expertos en derecho internacional que dejaba patente que la participación de Euskadi en las competiciones internacionales dependía de los estatutos existentes en cada federación internacional", ha añadido.

De esta forma, han realizado "un análisis de cuáles son las federaciones que en sus estatutos permiten la participación de territorios o naciones que no son Estado, como es el caso de Euskadi", y el Ejecutivo trabajando, "junto a las federaciones que así lo deseen, para que se curse la solicitud de admisión en las federaciones internacionales".

IMPLICACIÓN DEL EJECUTIVO VASCO

Por parte de la Federación Internacional de Halterofilia, Bruno Soto, el levantador más laureado de Euskadi, ha agradecido la implicación del Gobierno Vasco, y ha señalado que, "aunque se trata de un deporte no tan conocido, en Euskadi existe una tradición importante en halterofilia y ha habido grandes levantadores".

"Durante muchos años competimos con la selección de Euskadi, aunque no lo pudimos hacer de manera oficial. A través de esta petición, buscamos dar un paso adelante y poder competir en el ámbito internacional como lo hacen otros territorios", ha manifestado.

Soto fue 13 veces campeón de España de Halterofilia y dos veces campeón de la Unión Europea. Además, participó en ocho Campeonatos del Mundo y ostenta, desde hace 20 años, el récord de España absoluto (220 kilos). En la actualidad, vive la halterofilia como entrenador, presidente de la Federación de Halterofilia de Bizkaia y miembro de la Junta Directiva de la Federación Vasca.

"Pude competir durante muchos años con la Euskal Selekzioa, que participaba en numerosos campeonatos, aunque no de manera oficial. Me gustaría que las generaciones jóvenes tengan esa oportunidad que yo no tuve", ha afirmado.

OTRAS SELECCIONES

Asimismo, Jon Redondo ha recordado que "Euskadi forma parte de las federaciones internacionales de 'tug of war' (sokatira), montaña, kayak surf o boxeo, y cuenta con selecciones de sokatira, carreras de montaña, kayak surf y diversas modalidades de pelota (las organizadas por la Confederación Internacional de Pelota-CIJB, de la que Euskadi forma parte)".

"Nos gustaría contar con más selecciones y, en este momento, están cursadas las solicitudes a la Federación Internacional de Surf y, desde ahora también, la Federación Internacional de Halterofilia. Esperamos contar con su respuesta afirmativa y competir como lo hacen otras selecciones", ha concluido.