Feijóo pide dejar fuera de las instituciones a Bildu hasta que diferencie "entre los que matan y los que mueren"

Insta al PNV y al PSE-EE a impedir que la IA consiga su objetivo de "llevar a Euskadi a caminos del separatismo y del procés catalán"



BILBAO, 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido al PNV y al PSE-EE que se sumen al rechazo de los populares a que EH Bildu esté en las instituciones hasta que "tenga muy claro la diferencia entre los que matan y los que mueren". Tras considerar que las políticas de jeltzales y socialistas son "una fábrica" de votantes de la formación de la izquierda abertzale, les ha instado a impedir que consiga su objetivo de "llevar a Euskadi a caminos del separatismo y del procés catalán".

Feijóo, que ha visitado la sede del Grupo Irizar en la localidad guipuzcoana de Aduna, junto al candidato a lehendakari del PP, Javier de Andrés, y la presidenta de los populares guipuzcoanos, Muriel Larrea, ha señalado que parece que ahora el PNV y el PSE-EE "no quieren que gobierne Bildu en Euskadi", después de que su candidato a lehendakari, Pello Otxandiano, rechazara reconocer que ETA fue una organización terrorista, para asegurar que fue "un grupo armado".

"Nosotros siempre hemos sido claros en el rechazo a que Bildu esté en las instituciones mientras Bildu no tenga muy clara la diferencia entre los que matan y los que mueren", ha apuntado.

SIN CONDENAR EL TERRORISMO

El líder del Partido Popular ha asegurado que su formación "siempre ha estado al lado de las víctimas y, lamentablemente, Bildu todavía hoy no está al lado de las víctimas, todavía hoy no condena los actos terroristas que se han cometido, y todavía hoy no quiere esclarecer los más de 300 asesinatos cuya autoría se desconoce".

A su juicio, se está comprobando que "las políticas del PNV y del PSE-EE son una fábrica de votantes de Bildu". Por ello, les ha emplazado a hacer una reflexión "para que Euskadi no sea un lugar donde los que han hecho sufrir a este pueblo más que a ningún otro pueblo de Europa, y por extensión al conjunto del pueblo español, lleven a término su objetivo fundamental, que es llevar a Euskadi hacia los caminos del separatismo y hacia los caminos del procés catalán". "Es algo que nunca debe importar el pueblo vasco", ha advertido.

(Habrá ampliación)