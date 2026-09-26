Fekoor reclama participar en las políticas de discapacidad y un modelo de gobernanza "con personas", y no "para ellas"

Foto con autoridades - FEKOOR

BILBAO 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Federación Coordinadora de Personas con Discapacidad Física y/u Orgánica de Bizkaia (Fekoor) ha reclamado ser "parte activa" en el diseño de las políticas públicas de discapacidad y ha defendido un modelo de gobernanza "con las personas", y no "para ellas".

Fekoor ha hecho públicas estas reivindicaciones durante la celebración del Día de la Diversidad/Aniztasunaren Eguna en el Parque Doña Casilda de Bilbao este sábado.

Las 21 asociaciones que integran Fekoor han desplegado su actividad en la calle con el objetivo de acercar a la ciudadanía su trabajo y trasladar sus principales reivindicaciones, reafirmando su compromiso con los derechos humanos, la transformación social y la vida independiente.

A través de diferentes jaimas e hitos informativos, la federación ha compartido su labor con la ciudadanía y ha trasladado sus demandas a representantes institucionales, entre ellos, la diputada foral de Acción Social, Amaia Antxustegi; los concejales de Acción Social, y Salud y Consumo de Bilbao, Juan Ibarretxe y Alvaro Pérez; y la directora de Apoyo a la Vida Plena del Gobierno Vasco, Marian Olabarrieta.

El presidente de Fekoor, Serafín Iglesias, ha defendido la necesidad de avanzar hacia un cambio en el modelo de atención y organización de las políticas de discapacidad, con las propias personas afectadas como protagonistas de las decisiones que les afectan.

En este sentido, ha señalado que este cambio requiere "apoyos personalizados, asistencia personal suficiente y la eliminación definitiva de las barreras físicas, actitudinales y digitales" para garantizar una inclusión real en la comunidad.

Fekoor ha situado estas reivindicaciones en el marco de los derechos reconocidos por la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, especialmente su artículo 19, relativo al derecho a vivir de forma independiente y a participar en la comunidad.

Para avanzar en este objetivo, Fekoor pondrá en marcha un Plan de Desarrollo Asociativo y creará una Escuela de Asociaciones destinada a consolidar un activismo "formado, riguroso y preparado" para responder a las demandas sociales actuales.

Además, Fekoor ha señalado que sus demandas se fundamentan en el marco de derechos establecido por la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, las directivas europeas en materia de inclusión y la legislación estatal, autonómica y foral vigente.