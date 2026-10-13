La fotógrafa Rocío Madrid logra el Premio Baffest 2026 por su proyecto 'La bestia soy yo'

Ganadoras del Baffest - AYUNTAMIENTO DE BARAKALDO

BILBAO, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La fotógrafa Rocío Madrid, de Melilla, ha sido galardonada con el Premio Baffest por su proyecto 'La Bestia Soy Yo', mientras que Aitziber Barriga ha obtenido el Premio Barakaldo por 'Lainoa Itzal Artean', en la edición de 2026 del XI Certamen de Fotógrafas Baffest de la localidad vizcaína de Barakaldo.

Ambas autoras recibirán 750 euros como reconocimiento a sus trabajos y a "la aportación de sus miradas" a la fotografía contemporánea, según han informado desde el Ayuntamiento de Barakaldo.

Baffest ha celebrado este pasado fin de semana la fase final de defensa de proyectos de su decimoprimera edición en el Centro Cívico Clara Campoamor, en el marco del Argazki Eguna del festival.

'La Bestia Soy Yo', de Rocío Madrid (Premio Baffest - Categoría Nacional), es un ensayo visual que "explora la memoria, el territorio y la identidad en los márgenes geopolíticos de Melilla que confronta la cotidianeidad con el activismo social y las fronteras políticas".

Por su parte, 'Lainoa Itzal Artean', de Aitziber Barriga (Premio Barakaldo - Categoría Vasca), aborda "los límites de la percepción visual y la memoria" mediante el uso de la fotografía analógica y los claroscuros de manera "intimista y poética".

FINALISTAS

Junto a las dos premiadas, las finalistas que optaban a estos premios eran Alba Ruiz por 'El ocio de los insectos trabajadores', Leire Llano por 'OnceXOnce', Luana Fischer por 'Augustine', María Moldes por 'Güera', Marlene Freniche por 'Naufragio', Nerea Lakuntza por 'Inconclusive' y Raquel Luna por 'Hijas del Azuer'.

Desde su primera edición en 2016, han ganado este festival nombres como Helena Goñi, Teresa del Romero, Ura Iturralde, Aitziber Orkolaga, María Azkarate, Cris P. Lareo, Rocío Bueno, Meritxell Ahicart, Tania Barrenetxea, Carolina Diego, Malu Reigal, Fernanda del Barrio, Silvia Ayerra y Mendia Echeverria.