Francia realizará controles exhaustivos este sábado en la frontera de Irun (Gipuzkoa) por las manifestaciones

Archivo - Retenciones en la frontera con Francia, en Irun y Biriatou (archivo) - Javi Colmenero - Europa Press - Archivo

BILBAO 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades francesas han comunicado a la Ertzaintza que, con motivo de las manifestaciones convocadas en distintas localidades para este sábado, realizarán controles exhaustivos en la frontera de Irun.

Los controles se realizarán tanto en el Puente de Santiago, como en el Puente Avenida (peatonal) y el Puente de Behobia, así como en la A-8 en Behobia, entre las 06.30 y las 18.30 horas, según ha informado el Departamento vasco de Seguridad.

Por ello, la Ertzaintza, mediante la Unidad de Tráfico de Gipuzkoa, y agentes de la Ertzain-etxea de Irun, y la Policía Local de Irun, trabajarán de manera coordinada este sábado para tomar las medidas necesarias y evitar, así, posibles retenciones que se puedan producir a lo largo del día.