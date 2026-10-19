Fundación Fernando Buesa apela a "la deslegitimación" de ETA tras la detención de dos personas en Irun por terrorismo

Archivo - La hija de Fernando Buesa, Sara Buesa - Gabriel Luengas - Europa Press - Archivo

BILBAO 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Fernando Buesa cree "muy preocupante" la noticia de que el pasado sábado fueran detenidas en Irun (Gipuzkoa), acusadas de terrorismo, dos personas que formarían parte de un grupo radical de ideología abertzale que ya estaba siendo investigado, y ha apelado a "la deslegitimación de la violencia terrorista de ETA y a la educación en valores".

A ambos detenidos se les intervino a finales del pasado mes de septiembre, en un control de tráfico rutinario en Eskoriatza, información sobre las Fuerzas de Seguridad y la posible localización de un lugar con presumiblemente armas y explosivos.

A través de las redes sociales, la Fundación Fernando Buesa destaca que siempre han abogado por "la prevención de la radicalización desde edades tempranas a través de la deslegitimación de la violencia terrorista de ETA y de la educación en valores". A su juicio, la detención de estas personas "es un ejemplo claro de que esta labor es absolutamente ineludible".