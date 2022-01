García (CCOO) asegura que "no hay un problema de estatalización de la negociación colectiva en Euskadi"

BILBAO, 4 Ene. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de CCOO Euskadi, Loli García, ha hecho un llamamiento a "todas las fuerzas políticas progresistas del país" para sacar adelante el acuerdo "netamente positivo" alcanzado sobre la reforma laboral y ha asegurado que "no hay un problema de estatalización de la negociación colectiva en Euskadi".

En una entrevista a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, García ha defendido que el acuerdo sobre la reforma laboral alcanzado entre Gobierno central, los sindicatos UGT y CCOO y la patronal CEOE es "netamente positivo", ya que "no solo recupera derechos importantes para la clase trabajadora", sino que "genera nuevos derechos".

Tras afirmar en que su sindicato tiene "confianza" en la que reforma salga adelante en el trámite parlamentario, ha hecho un llamamiento a "todas las fuerzas políticas progresistas del país para sacar adelante este acuerdo netamente positivo", porque, según ha advertido, "no sería entendible que no se aprobara, que no se materializara esta reforma laboral en el Parlamento y volviéramos a la situación anterior, donde perderíamos derechos que hemos alcanzado con esta reforma laboral".

En relación a la postura de PNV, que ha anunciado que no apoyará la reforma laboral si no respeta el marco competencial vasco, y la de EH Bildu, que no la avalará si no se "desestataliza la negociación colectiva" en el trámite de enmiendas, la responsable de CCOO Euskadi ha asegurado que "no hay un problema de estatalización de la negociación colectiva en Euskadi".

García ha insistido en que se trata de un buen acuerdo que "supone recuperar y ganar derechos", aunque ha reconocido que "hay cuestiones que no se han materializado en el acuerdo", por lo que el sindicato, según ha recordado, va a mantener una ronda con todos los partidos políticos vascos para que "en la tramitación parlamentaria algunos de esos derechos se consoliden también en la legislación laboral".

No obstante, ha dicho que no les preocupa el tema de la estatalización de la negociación colectiva porque en Euskadi "no se esta produciendo". En ese sentido, ha recordado el acuerdo de 2017 entre sindicatos y patronal, "de carácter interprofesional, que blinda la negociación colectiva en Euskadi".

Por ello, ha considerado que se está "generando una alarma que no existe en Euskadi, donde tenemos nuestra negociación colectiva blindada frente a otros ámbitos". "Lo que tenemos en Euskadi son otra serie de problemas que tienen que ver con estrategias sindicales y con actitudes patronales, pero con esta reforma, con la anterior y con otras que puedan surgir", ha subrayado, para asegurar que su sindicato va a insistir para que en la tramitación parlamentaria se recoja "de manera clara" el acuerdo de 2017 en Euskadi.

Loli García ha insistido en que "se están lanzado una serie de mensajes al conjunto de los trabajadores que no tienen base cierta" y ha señalado que "en Euskadi existía un bloqueo a la negociación colectiva sectorial previo a la reforma laboral del 2010 y a la de 2012 por estrategias sindicales que defendían un modelo de negociación colectiva vinculado a la empresa y no al ámbito sectorial". Por lo tanto, ha reiterado que la negociación colectiva en Euskadi "no es el problema ni en esta reforma ni en las anteriores" y ha insistido en que "no hay un problema de estatalización de la negociación colectiva en Euskadi".

Sobre los apoyos que recibirá la reforma laboral en el trámite parlamentario, ha dicho que el del PP "no parece posible porque han manifestado de manera clara y rotunda su voto en contra", y de Ciudadanos "no sabemos todavía que posición va a mantener". "Parece evidente que va a salir adelante con el apoyo de las fuerzas progresistas que avalaron y están apoyando al gobierno en otras materias", ha dicho en referencia a PNV, EH Bildu y ERC.

Sobre la obligatoriedad del teletrabajo, García ha señalado que la ley de Teletrabajo es "muy pionera en el conjunto de Europa y no solo ha venido a quedarse para una situación como la que estamos viviendo ahora, sino que va a ser para más recorrido".

Así, ha destacado que la utilización del teletrabajo "se está generalizando en los sectores en los que se puede generalizar" y ha considerado que los acuerdos que se están alcanzado en materia teletrabajo son "importantes", por lo que no ve la necesidad de plantear una obligatoriedad, como se está haciendo en países como Portugal, porque "se está haciendo de forma natural en muchos ámbitos donde se puede aplicar el teletrabajo".