Garrido ve una oportunidad de "alternancia política" frente "al viejo matrimonio PNV-PSE" que es un Gobierno "incapaz"

SAN SEBASTIÁN, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

La coordinadora general de Podemos Euskadi, Pilar Garrido, ha afirmado que hay "una oportunidad de "alternancia política" frente "al viejo matrimonio" de PNV y PSE "incapaz de construir una nueva Euskadi" y, tras asegurar que Podemos Euskadi es imprescindible para aprovechar "la oportunidad de cambio político", ha defendido "trabajar colectivamente" para presentar a la ciudadanía vasca "un proyecto de esperanza".

Garrido ha realizado estas manifestaciones en el acto de apertura del "Encuentro autonómico 'Euskadi Berria Eraikitzen, Horizonte 2030' que se celebra este sábado en San Sebastián.

La dirigente de Podemos Euskadi ha señalado que este proceso de reflexión 'Euskadi Berria Eraikitzen, Horizonte 2030' tiene el "doble objetivo" de fortalecer su organización y también su espacio político y, por otra parte, "empujar el cambio en Euskadi".

A su juicio, en Euskadi se está abriendo "una ventana de oportunidad" y Podemos Euskadi "va a estar ahí" y será "motor de cambio, de transformación social y de avance en derechos para las mayorías sociales en Euskadi".

Según ha indicado, Euskadi "no va bien", pero no es momento para "bajar lo brazos" porque la ola reaccionaria es "inmensa" y hay que que seguir "remando". En este sentido, ha asegurado que, aunque "la mar este brava y las tempestades azoten fuerte", Podemos Euskadi llegará "a buen puerto".

Pilar Garrido ha afirmado que Euskadi está "estancada" y el Gobierno vasco es "incapaz de garantizar la tranquilidad, la seguridad y el bienestar de la ciudadanía vasca".

A su juicio, a consecuencia de las políticas implementadas por el Ejecutivo de Urkullu, Euskadi se encuentra "cada vez más en una posición de vulnerabilidad" y, en concreto, ha denunciado el "deterioro" de los servicios públicos y su "privatización, la pérdida de tejido industrial y la "precarización" de la economía, la "pasividad" ante la emergencia ecológica y una dependencia energética "casi total", la "pérdida de poder adquisitivo" de la población o el "empobrecimiento" de las clases populares. "En definitiva, la incompetencia para sostener un Estado de bienestar y unas condiciones materiales de vida digna para el conjunto de la ciudadanía", ha apuntado.

Por lo tanto, ha asegurado que esta no es la Euskadi que quieren y cree que no vale "volver a hacer lo mismo", sino que es "necesario soñar e innovar".

"El Gobierno del PNV y PSE representan una gobierno acabado, sin ideas, ya lo dicen hasta propios socios. Es urgente plantear una alternativa que posibilite un cambio Pero desde Podemos Euskadi decimos que tiene que ser un cambio real y no vale un mero cambio de caras", ha asegurado.

En este sentido, ha afirmado, en relación a las próximas elecciones autonómicas vascas, que, por lo que se ha visto en las últimas semanas, a pesar del "cambio de caras, la apuesta es por más de lo mismo, por el continuismo, y eso significa volver a tropezar y apostar por las mismas medidas que no funcionan, recetas fracasadas".

"Parece que el tándem PNV y PSE quiere seguir juntito y quieren seguir haciendo lo mismo. Quieren seguir agarrándose a un modelo acabado, ineficaz, que no es capaz de garantizar ni siquiera derechos básicos a la ciudadanía vasca", ha dicho.

En concreto, ha denunciado que no garantiza derechos como el derecho a la salud con una sanidad pública que "se desangra" o a una vivienda digna porque se ha dado una declaración de zonas tensionadas "a la carta bilindando las mejores zonas de las ciudades a la intervención publica, para que sean zonas protegidas para los ricos"

También cree que tampoco se garantiza el derecho a la educación con una Ley que se va a aprobar y que es "una estafa" porque "blinda la educación privada y deja desprotegida la educación publica". A su juicio, todo ello "no es decente".

Pilar Garrido ha manifestado que, aunque el País Vasco "no va bien", se abre "una ventana de oportunidad para "soñar" con "otra Euskadi". "El mapa político en Euskadi está cambiando y ahora se abre una ventana de oportunidad de alternancia política y hay que aprovechar para avanzar hacia un nuevo modelo de país", según ha señalado.

A su juicio, "la izquierda transformadora vasca, -Podemos Euskadi- es imprescindible para que pueda aprovecharse esta oportunidad de cambio político". Según ha indicado, son fundamentales para lograr un cambio real y que se apliquen de verdad otras políticas, con otras prioridades".

"Si no lo hacemos, si la izquierda vasca transformadora, si Podemos Euskadi, no está en este proceso de cambio, si nuestro espacio no logra condicionar los próximos ciclos electorales y de cambio social en Euskadi, seguiremos con más de lo mismo, un viejo matrimonio un poco aburrido y bastante acomodado, el del PNV y PSE que no es capaz de imaginar y soñar otra vida, no es capaz de construir la nueva Euskadi que queremos", ha afirmado.

Según ha manifestado, Podemos Euskadi no puede "no asumir la responsabilidad de facilitar la discusión colectiva sobre los retos y desafíos que hay como país" y debe actuar "con responsabilidad y audacia".

"Trabajar colectivamente para presentar a la ciudadanía vasca un proyecto de esperanza, capaz de dar seguridad y certezas a los vascos. De garantizar derechos básicos como salud, vivienda, educación, empleo, y poner un horizonte para una nueva Euskadi, donde todos y todas podamos disfrutar de vidas buenas y ser felices", ha finalizado.