Gobierno Vasco califica de "bueno" el año en el sector pesquero y valora de manera "muy positiva" las cuotas de 2023

Azkue dice que el resto del sector pesquero para 2023 será "maximizar las cuotas y oportunidades de pesca que tenemos"



BILBAO, 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

El director de Pesca y Acuicultura del Gobierno Vasco, Leandro Azkue, ha afirmado que el balance del año en el sector pesquero vasco ha sido "bueno" desde el punto de vista de las capturas, y ha valorado de manera "muy positiva en general" las cuotas de pesca establecidas por la Comisión Europea para el próximo año.

En una entreviusta concedida a ETB1, recogida por Europa Press, Azkue ha señalado que el presente año la anchoa "se ha pescado bien" y que la costera del bonito se ha alargado comparada con la de hace dos años, y no ha concluido en agosto, lo que ha propiciado que los precios hayan sido "mucho mejores".

"Aunque debido a la carestía de precio del gasoil parecía que la rentabilidad de las empresas iba a bajar algo, y viendo además como ha ido el año y lo que han sufrido en otros sectores, en el sector de la pesca han sido un año como para estar contentos en general", ha indicado.

Asimismo, en lo que respecta a las cuotas establecidas por la Comisión Europea para 2023, Azkue ha hecho una valoración "muy positiva en general", ya que, según ha detallado, la de la anchoa es "la mayor que hemos tenido en los últimos cinco años", en la del bonito "estamos en máximos históricos", la de la merluza "se va a duplicar comparada con la de este año" y la del berdel se incrementa un 20%.

"Al fin y al cabo, las especies que pescan en el sector de bajura están bien biológicamente, la gestión que realizan los pescadores es muy buena y los resultados llegan poco a poco", ha destacado.

En cuanto al chicharro, que la Comisión Europea ha propuesto no pescar en 2023 debido al "tremendo descenso" en su número, ha manifestado que "el perjuicio no va a ser grande, porque nuestra flota no está especializada en la pesca del chicharro", aunque ha explicado que trasladaron a la institución europea que la medida iba a crear "problemas" en la flota vasca porque, "muchas veces, los chicharros llegan mezclados con sardinas, anchoas y berdeles".

"La decisión ha sido que la pesca dirigida al chicharro no se va a poder llevar a cabo, pero como algunas veces llegan mezclados con otras especies en las redes, se ha fijado una pequeña cuota para hacer frente a eso. En ese sentido, esa solución intermedia nos va a venir bien", ha explicado.

RETO

Así, el director de Pesca y Acuicultura del Gobierno Vasco ha señalado que el resto del sector pesquero vasco para 2023 será "maximizar las cuotas y oportunidades de pesca que tenemos".

"Una cosa es tener cuotas, porque el pescado está en la mar, pero después hay que pescar ese pescado. No es algo que se hace por inercia, no es una huerta en la que plantas una lechuga y luego la recoges. Al mar tienes que ir y pescar", ha destacado.

Por último, Azkue ha asegurado que, "afortunadamente", las principales especies para los arrantzales vascos "están muy bien biológicamente", y que eso permite que las cuotas y oportunidades de pesca sean "buenas". "Esperemos aprovecharlo y que los arrantzales saquen el máximo rendimiento posible a su trabajo", ha concluido.