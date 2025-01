Gobierno Vasco cree el pacto de reparto de menores migrantes debe ser equitativo y con aportación económica a Euskadi

BILBAO 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

La vicelehendakari primera y consejera de Cultura y Política Lingüística del Gobierno Vasco, Ibone Bengoetxea, ha afirmado este viernes que el acuerdo alcanzado entre los Gobiernos central y canario para el reparto extraordinario de menores migrantes es, "en principio, una buena noticia", pero debe haber una distribución equitativa y una aportación económica para Euskadi, que hasta ahora ha estado acogiendo a este colectivo.

Bengoetxea se ha referido así, en una entrevista coincedida a Euskadi Irratia, recogida por Europa Press, al acuerdo logrado este pasado jueves por ambos gobiernos para darse un margen de diez días para tener listo un texto para un reparto extraordinario de menores migrantes desde las Islas Canarias hacia el resto de comunidades.

la vicelehendakari primera ha recordado que Euskadi lleva tiempo reclamando "un cambio" en las políticas sobre migrantes en el Estado, y que así lo han hecho en distintos foros, tanto el lehendakari, Imanol Pradales, como la consejera de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico del Gobierno Vasco, Nerea Melgosa.

En este sentido, ha considerado que el acuerdo alcanzado por Canarias y el Estado para el reparto puntual de menores migrantes por la península "responde a lo solicitado" y, por lo tanto, "en principio, es una buena noticia".

En todo caso, Bengoetxea ha matizado que dicho reparto se debe llevar a cabo en base a "ciertos criterios", y que Euskadi "tiene claro cuáles deben ser". "Por un lado, debe ser un reparto equitativo fundamentado en indicadores objetivos y, por otro, la Euskadi que hasta ahora ha acogido, tendrá que recibir una aportación económica. Esas responsabilidades que hemos adquirido tiene que venir pagadas y con una transferencia, porque así es la verdadera responsabilidad compartida y equitativa"", ha explicado.

En este sentido, ha lamentado que, hasta ahora, "algunas comunidades autónomas no han acogido" a menores migrantes, pero ha precisado que "Euskadi siempre ha sido solidaria y lo va a seguir siendo, porque es uno nuestros valores, aunque eso no significa que no vamos a reclamar nuestras competencias y reivindicaciones".