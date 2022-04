De ellas, 1.500 han solicitado la tarjeta sanitaria, 1.800 han pedido protección internacional y 422 menores se encuentran ya escolarizados

La viceconsejera de Políticas Sociales, Lide Amilibia, ha estimado en alrededor 2.000 las personas que han llegado a Euskadi procedentes de Ucrania. De ellas, 1.500 han solicitado la tarjeta sanitaria, 1.800 han pedido protección internacional y 422 menores se encuentran ya escolarizados.

La Mesa de seguimiento para las personas refugiadas procedentes de Ucrania se ha reunido en la sede de Lehendakaritza, en Vitoria-Gasteiz, para analizar el boletín semanal que recoge los datos relativos a la acogida de estas personas.

En la reunión han participado responsables de los Departamentos de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales; Seguridad; Planificación Territorial, Vivienda y Transportes; y de la Secretaría General de Transición Social y Agenda 2030, junto con representantes de la Delegación del Gobierno y de las organizaciones Zehar Errefuxiatuak, CEAR, Cruz Roja, ACCEM, Fundación Ellacuria y Cáritas.

El encuentro ha sido presidido por la viceconsejera de Políticas Sociales, Lide Amilibia, que ha comparecido tras la reunión ante los medios de comunicación.

Según ha informado, el Gobierno Vasco estima que alrededor 2.000 personas han llegado a Euskadi procedentes de Ucrania y ha explicado que se trata de una estimación porque existen "diferentes fuentes" con datos de la delegación del Gobierno de personas que solicitan la protección temporal y también de personas que llegan a familias de acogida.

"Los datos corroboran que en Gipuzkoa había más personas procedentes de Ucrania antes de la guerra, que en el resto de Territorios y eso se sigue produciendo ahora también", ha indicado.

De las 2.000 personas, 1.800 --692 menores y 1.108 adultos-- han pedido protección internacional. Por Territorios, 297 lo han solicitado en Álava, 721 en Bizkaia y 782 en Gipuzkoa. Además, 1.500 han solicitado la tarjeta sanitaria y 422 menores se encuentran ya escolarizados --79 en Álava, 127 en Bizkaia y 216 en Gipuzkoa--.

Amilibia ha enviado un mensaje de "estabilidad y tranquilidad" ante el número de personas que han llegado y ha explicado que no se ha registrado un "desbordamiento de los servicios", ya que al comienzo "se identificaron dispositivos para el caso de que llegaran oleadas que fuera necesario atender de manera precipitada, se contaran con los mecanismos engrasados".

"Muchos de ellos no se han activado y en principio, no prevemos que habría que activarlos. Si por circunstancias que nosotros no podemos controlar, hubiese una llegada importante que nos indique hay que activar esos recursos los activaremos", ha señalado.

La Mesa de seguimiento va a decidir en su próxima reunión del miércoles, 27 de abril, si se prorroga el actual Plan de Contingencia -que finaliza en abril- o si, en función de las circunstancias, se aprueba uno nuevo.

"En función de los datos que pueda haber esta semana, movimientos o cuestiones que nos indique que es mejor modificar el plan de contingencia, lo haremos sin ningún problema, porque en estas cuestiones, el trabajo de coordinaciones es muy estrecho. Tanto las entidades del Tercer Sector, como las instituciones, como los diferentes departamentos y la Delegación del Gobierno estamos de acuerdo en el trabajo que semana a semana estamos haciendo", ha explicado.

AYUDAS DIRECTAS

Preguntada por las ayudas directas a familias ucranianas del Gobierno Vasco, ha informado de que esta semana se va a trabajar el proyecto y la próxima semana se llevará a la Mesa un "programa cerrado". "Ya hemos anticipado que será ayudas de sustento vital, muy en consonancia con lo habilitado en época de pandemia", ha recordado.

La viceconsejera ha señalado que serán ayudas directas pero para familias que cumplan los requisitos que se fijen en el proyecto con el objetivo de "dar respuesta a cada persona en la medida que lo necesite".

Tras recordar que las ayudas se están trabajando junto a las entidades del Tercer Sector, ha explicado que Cáritas será la entidad de cabecera, como se hizo con las ayudas durante la pandemia, para trabajar en red con otras entidades y llegar a todas las personas ucranianas que necesiten la ayuda del Gobierno Vasco.

Respecto a la cuantía de las ayudas, no ha avanzado cantidades hasta contar con el programa definitivo la próxima semana, pero ha insistido en que quieren "activarlas cuanto antes".

Por último, Amilibia ha informado de que en la reunión, las entidades del Tercer Sector han hecho un propuesta a la Dirección de Asilo, con el compromiso del Gobierno Vasco de trabajarlo también con el Departamento de Vivienda, ya que reclaman al Ejecutivo si se va a dar el segundo paso desde Alokabide para poner viviendas a disposición de las familias ucranianas. Según ha explicado, en este momento se podrían necesitar alrededor de 40 viviendas.