Gobierno Vasco y farmacias de Euskadi crearán una red centinela vasca para vigilar la seguridad de los medicamentos

El Gobierno Vasco ha aprobado la firma de un convenio de colaboración entre el Departamento de Salud y los Colegios de Farmacéuticos de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa para la implantación y desarrollo de una Red de Farmacias Centinela en Euskadi, cuyo objetivo es contribuir a la vigilancia de la seguridad de los medicamentos en la dinámica asistencial de la farmacia comunitaria.

La actividad prioritaria de esta red será notificar las sospechas de reacciones adversas a medicamentos (RAM) a la Unidad de Farmacovigilancia del País Vasco. Además, esta entidad prestará atención a las vacunas, medicamentos publicitarios, plantas medicinales, fórmulas magistrales y medicamentos homeopáticos.

La Unidad de Farmacovigilancia del País Vasco, dependiente de la Dirección de Farmacia del Departamento de Salud del Gobierno Vasco, está ubicada en el Hospital de Galdakao-Usansolo (Bizkaia) desde 1989. Allí se reciben y evalúan las notificaciones de sospechas de reacciones adversas que envían los profesionales del ámbito sanitario, la ciudadanía y la industria farmacéutica.

Por otra parte, el Consejo de Gobierno ha autorizado la firma del convenio entre el Departamento de Salud y los colegios de farmacéuticos de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa para implementar desde las oficinas de farmacia un programa de mejora de la adherencia al tratamiento y el uso adecuado de inhaladores por parte de los pacientes con asma y EPOC.

En el marco de ese convenio, Salud financiará con 120.000 euros anuales este proyecto, que combina la atención de las personas con enfermedades crónicas y la integración de las farmacias en el sistema de salud, en coordinación con el resto de niveles asistenciales.

El asma y la EPOC son dos de las enfermedades respiratorias crónicas más prevalentes. En Euskadi, la prevalencia de asma es del 9,7% y la de EPOC, del 2,41%. El tratamiento principal de ambas enfermedades se aplica a través de inhaladores y es muy importante conocer bien la técnica de inhalación, puesto que si no se realiza correctamente, la medicación no alcanza el pulmón y no hace efecto.