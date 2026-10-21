Gobierno Vasco garantizará la calificación permanente como VPO de las 510 viviendas de Benta Berri

El consejero de Vivienda, Denis Itxaso, en rueda de prensa - IREKIA

SAN SEBASTIÁN, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Vivienda y Agenda Urbana y Testa Residencial Socimi (Testa) han alcanzado un principio de acuerdo para la eventual compra, por parte del Gobierno Vasco, de la totalidad del derecho de superficie sobre las 510 viviendas de protección pública del barrio donostiarra de Benta Berri.

Así, el Ejecutivo garantizará la calificación permanente como VPO de estas viviendas, cuyo régimen de protección actual vence en noviembre de 2028, y los inquilinos continuarán en ellas en régimen de alquiler.

El consejero de Vivienda y Agenda Urbana, Denis Itxaso, en rueda de prensa, ha recordado que Testa, filial del fondo de inversión Blackstone, es la titular de este derecho de superficie, vigente hasta 2069, mientras que el suelo es de titularidad del Gobierno Vasco.

El principio de acuerdo, que ha calificado de "histórico" tras un trabajo "muy complejo", establece la calificación permanente como vivienda de protección pública de las 510 viviendas incluidas en la operación, por un precio de 100 millones de euros.

Itxaso ha insistido en que este paso permitirá al Gobierno Vasco preservar de forma permanente el carácter protegido y social de estas viviendas, cuyo régimen de protección actual vence en noviembre de 2028, y garantizar el alquiler a sus inquilinos "en un entorno urbano consolidado". Además, el suelo y las viviendas quedarán reunidos bajo una misma titularidad pública.

Las viviendas de Benta Berri tienen su origen en la promoción concertada de vivienda de protección oficial que el Gobierno Vasco adjudicó en 1994 a la unión temporal de empresas formada por Metrovacesa y Vallehermoso. Para su construcción, el Ejecutivo autonómico concedió a ambas empresas un derecho de superficie sobre el suelo por un plazo de 75 años, hasta 2069.

Las viviendas se adjudicaron a sus primeros inquilinos en 1998, en régimen de alquiler protegido y con una calificación de vivienda de protección pública que vence en noviembre de 2028. Las viviendas han seguido destinadas al alquiler protegido y han sido gestionadas por Testa "cumpliendo las obligaciones" bajo el régimen de protección.

COMPRAVENTA

La firma del contrato de compraventa está prevista antes de final de año. Itxaso ha apuntado, además, que el Gobierno central aportará 31 millones de euros a esta operación de compra y ha avanzado que el propósito de su Departamento es "terminar el pago en 2028".

Asimismo, el consejero ha explicado que se han comprometido con los vecinos de Benta Berri a que "todos los inquilinos puedan permanecer en sus viviendas en las actuales circunstancias, sabiendo que este es un problema que afecta no solamente a los sectores más vulnerables, sino a las clases medias, y que Donostia es el punto negro de las zonas tensionadas a nivel de España y no hay vivienda alternativa de alquiler".

"Las clases más vulnerables son una prioridad para nosotros, pero no podemos guiarlo todo a esos sectores porque el problema atañe en conjunto a la sociedad y estamos dando un salto de escala en la producción de vivienda, nos estamos dotando de una reserva estratégica de suelo, de un fondo social de vivienda, y de mecanismos urbanísticos más rápidos", ha recordado.

Respecto a los baremos y rangos que se establecen en las VPO, Itxaso ha apuntado van a ser "muy analíticos y no vamos a desvestir un santo para vestir otro". "Yo no quiero aventurarme sin ver las cifras y sin ver cuál es el estado de las rentas y los contratos que existen. De entrada, nosotros vamos a adquirir esas viviendas y vamos a ir dando pasos y nuestro propósito es que todas las familias que están allí puedan seguir sus viviendas", ha asegurado.

El consejero de Vivienda ha afirmado que ha sido "una negociación compleja" tanto por "la cuantía como por la dimensión del contrato". "No ha habido nunca en España un contrato de estas características y no era fácil", ha añadido, al tiempo que ha agradecido "el depósito de confianza" de los vecinos de las viviendas.

Itxaso, además, ha apuntado que, aparte de las 500 viviendas, hay también trasteros y garajes que se han incluido en la operación. "No están vinculados a esas viviendas, porque cada una de esas viviendas ya tiene su garaje y su trastero vinculado, pero luego hay otras que también las hemos introducido en el paquete, porque hemos negociado así, y son familias diferentes, vecinos distintos", ha señalado, al tiempo que ha precisado que "no están protegidos, los hemos comprado y ya veremos lo que hacemos con ellas, cómo las gestionamos o cómo les sacamos un rendimiento".

TANTEOS

Tras apuntar que no hay "ninguna negociación abierta en estos momentos" similar a esta, ha declarado que cuando se produce compraventa de viviendas protegidas, el Gobierno Vasco tiene derecho de tanteo y "en la medida en que nuestro presupuesto nos lo permite, las compramos, y estamos haciendo más tanteos que nunca".

Itxaso ha detallado, además, que como las de Benta Berri, "hay 100 más en Intxaurrondo, en Barakaldo, en Bilbao, hay ciento y pico en Vitoria-Gasteiz". "Ya estamos en el final de esa herencia de vivienda con calificación temporal, se está acabando y estamos introduciendo desde hace ya tiempo mucha más vivienda con calificación", ha añadido.

"Con la compra de estas viviendas que estaban amenazadas de desclasificarse, evitamos que caigan en el mercado libre. Hemos recuperado más de mil viviendas en Euskadi en esta legislatura, en los dos años y medio que llevamos", ha destacado el consejero, quien ha afirmado que "aprendimos del error y además lo estamos corrigiendo".

Así, ha resaltado que están "vendiendo derecho de superficie a propietarios para que sean de pleno derecho, a cambio de que esas viviendas vuelvan a tener protección y el saldo en esta legislatura de recuperación de vivienda protegida va a ser muy potente".