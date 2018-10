Gobierno vasco insta al PP a cumplir "sí o sí" el pacto de rebaja de tarifa eléctrica

Actualizado 14/02/2018 12:01:06 CET

Tapia mantiene la apuesta por Ezkio como unión del la Alta Velocidad y la 'Y vasca', pero asegura que, sea cual sea, el Gobierno Vasco la defenderá

La consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras del Gobierno Vasco, Arantxa Tapia, ha instado al Gobierno central a cumplir "sí o sí" el acuerdo sobre la rebaja de la tarifa eléctrica para las empresas industriales cerrado con el PNV el pasado año, y que no use la "excusa" de la ausencia de presupuestos para el presente año porque eso "no es imprescindible".

En una entrevista a Euskadi Irratia recogida por Europa Press, Tapia ha lamentado que el ministro de Energía, Alvaro Nadal, utilice la "excusa" de la ausencia de Presupuestos Generales del Estado de 2018 para no poner en marcha dicho acuerdo.

En este sentido, ha indicado que "es cierto" que no hay nuevas cuentas estatales para este año, pero que eso "no es imprescindible" para aplicar el acuerdo, ya que, según ha dicho, "cuando se prorrogan unos Presupuestos, también existen instrumentos económicos para sacar eso adelante".

"El Estado español tiene un presupuesto enorme. Estamos hablando de 50 millones de euros y existen instrumentos. Por lo tanto, es cuestión de voluntad y las excusas no nos sirven. Es una iniciativa del pasado año, un acuerdo del pasado año, y hay que cumplirlo sí o sí", ha reiterado.

COMISIÓN EUROPEA

Asimismo, ante el hecho de que la Comisión Europea investigue el acuerdo que alcanzaron PNV y PP, la consejera ha asegurado que el ministro de Energía, Álvaro Nadal, "ya sabe que hay responder de manera adecuada, defendiendo que no es algo especial que se hace para nuestras empresas, sino que se trata de una vía para que se pueda solucionar algo que está mal de antes y que perjudica a nuestras empresas".

"Si se defiende bien, todo esto puede avanzar. Europa pregunta cuando abre un expediente informativo, y, cuando se responde de manera adecuada, normalmente las cosas salen bien. El Gobierno español tiene instrumentos para responder bien y que el acuerdo salga adelante. Tengo confianza en que lo harán bien", ha declarado.

TAV

Por otro lado, Arantxa Tapia ha señalado que el Gobierno Vasco sigue pensando que la conexión de la Alta Velocidad con la 'Y vasca' por la localidad guipuzcoana de Ezkio es "la adecuada", frente a la de Vitoria que prioriza el Ministerio de Fomento, aunque ha asegurado que, sea cual sea, el Gobierno Vasco la defenderá.

Tapia ha señalado que, desde el punto de vista medioambiental, el impacto de la unión por Ezkio es "mucho menor", aunque ha admitido que económicamente es "más caro" y tiene "dificultades técnicas". En cuanto a la opción de Vitoria, ha dicho que "también puede ser adecuada", aunque las conexiones entre las capitales vascas "puede ser mucho más largas".

La consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras ha afirmado que "lo más importante" y "totalmente imprescindible" es unir la 'Y vasca' con Pamplona y desde Pamplona con el Mediterraneo. En este sentido, ha manifestado que el Ejecutivo autónomo acometerá "la mejor solución" y que su objetivo será "materializarlo cuanto antes".

"Apostar por Ezkio no significa que si, tras realizar un profundo análisis, sale la conexión por Vitoria, nosotros vayamos a contraponernos. Todo lo contrario, vamos a defender la conexión que salga, y consideramos imprescindible la unión de la 'Y vasca' y Navarra", ha asegurado.

Asimismo, ha considerado que, aunque la solución dada por el Ejecutivo central para el tráfico de mercancías con el TAV "no es la que pondríamos nosotros al 100%", ya que el Gobierno Vasco apostaba por el tramo Vitoria-Burgos para ser utilizado por mercancías, "se le puede dar el visto bueno". "Podemos decir que la solución que se ha encontrado es adecuada", ha añadido.

PUERTOS

Por otro lado, Arantxa Tapia ha afirmado que, aunque el Estado mantiene la propiedad y la gestión de los puertos de interés general, como el de Bilbao y el de Pasajes, el Gobierno Vasco consiera que, "manteniendo la propiedad, la gestión se podría hacer desde aquí, y podría ser más adecuada".

"Por ejemplo, ahora tenemos Bilbao y Pasajes, y para nosotros sería adecuado unirlos y gestionarlos bien. Pero el Estado mantiene otro tipo de gestión, centrado en la competencia entre puertos. Nosotros pensamos que la competencia está bien, pero que, a través de la colaboración, ambos puede ganar. Pensamos que competir es bueno, pero la colaboración siempre trae mejores cosas que solo la competencia", ha destacado.