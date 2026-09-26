Gobierno Vasco recibe 20.548 solicitudes de ayudas a familias con hijos de 0 a 4 años en los primeros tres meses

Niños de camino a la escuela - Carlos Luján - Europa Press

BILBAO 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico del Gobierno Vasco ha recibido 20.548 solicitudes desde la entrada en vigor, el pasado 1 de julio, del decreto que amplía las ayudas económicas a las familias con hijas e hijos, con una prestación de 200 euros mensuales por cada menor hasta los cuatro años. La ampliación de las ayudas hasta los cuatro años supone una inversión adicional de 33,3 millones de euros.

Del total de solicitudes recibidas, 15.568 ya han sido validadas, mientras que 4.980 se encuentran pendientes de incorporación al aplicativo de gestión. De las solicitudes validadas, 10.226 corresponden a la ampliación de la prestación hasta los cuatro años, ha informado el Ejecutivo vasco.

Entre estas últimas, 5.612 solicitudes corresponden a hijas e hijos nacidos en 2022, que durante este año han cumplido o cumplirán cuatro años, y otras 4.352 a niñas y niños nacidos en 2023, que también se benefician de la ampliación de las ayudas.

La consejera Bienestar, Juventud y Reto Demográfico, Nerea Melgosa, ha defendido la "gran acogida" de la ampliación de las ayudas, lo que demuestra, según ha subrayado, "el acompañamiento y el compromiso que desde este gobierno se tiene con ellas, que son el eje fundamental de este país y la base de nuestro futuro".

Así, ha destacado que "el número de solicitudes sigue creciendo" y ha incidido en el objetivo de la medida de reforzar el apoyo público a la crianza, a las familias y al fomento de la natalidad en Euskadi. El decreto contempla asimismo ayudas para familias numerosas con niñas y niños de cuatro a siete años, familias monoparentales y familias con alguna hija o hijo con discapacidad.

Hasta la fecha se han recibido 591 solicitudes de familias numerosas, 414 de familias monoparentales y 83 de familias con alguna hija o hijo con discapacidad.

Las ayudas están dirigidas a familias que cumplan determinados requisitos de residencia y empadronamiento en Euskadi. En concreto, deberán residir y estar empadronadas en Euskadi, en el mismo domicilio que la niña o el niño, durante un periodo mínimo de un año o, alternativamente, durante cinco años dentro de los diez años anteriores. También será necesario convivir con la persona menor y ejercer su guarda durante el periodo objeto de la ayuda.

La medida tendrá efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2026, por lo que las ayudas reconocidas se abonarán con fecha de inicio en ese día. Las familias pueden continuar presentando sus solicitudes a través de la página web del Gobierno Vasco, y pueden resolver dudas sobre la tramitación en el correo electrónico umeak@euskadi.eus y el teléfono 945 01 80 00.