Gobierno Vasco resalta la labor de María Díaz de la Cebosa por sus contribuciones al ámbito educativo

BILBAO, 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

El vicelehendakari primero y consejero de Seguridad, Josu Erkoreka; la consejera de Salud, Gotzone Sagardui; y la consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales del Gobierno Vasco, Nerea Melgosa, han resaltado la labor de la doctora María Díaz de la Cebosa -distinguida esta tarde en Bilbao por la asociación Mujer Siglo XXI con el premio "Alfiler de Oro 2024"- por sus contribuciones al ámbito educativo y la defensa de los derechos humanos.

Junto a los consejeros, el alcalde, Juan María Aburto, y Elixabete Etxanobe, diputada general de Bizkaia, han asistido a la gala desarrollada en el Hotel Carlton de Bilbao, presidida por Carmen Miral.

María Díaz de la Cebosa ha recibido la distinción por sus contribuciones al ámbito educativo y a la defensa de los valores de los derechos humanos. En 1995 fundó la ONG Cruzada por los Niños, originalmente centrada en brindar atención médica a los niños afectados por la guerra de los Balcanes. A lo largo de los años la organización ha extendido sus manos solidarias a África, colaborando con el orfanato Casa do Gaiato en Mozambique y las comunidades del Parque de Gorongosa en asociación con la Fundación Greg Carr.

Díaz de la Cebosa ha presidido la prestigiosa CIS University desde 1998, institución educativa arraigada en principios humanistas y liberales, que no solo ofrece grados universitarios a sus alumnos, sino acceso integral a una formación que se nutre de "lo mejor de la educación americana y brinda una formación de calidad que ha transcendido fronteras". Además, preside International Studies Foundation y la Fundación Robert F. Kennedy Human Rights Spain, organizaciones que promueven la justicia social y los derechos humanos a través de programas educativos innovadores.

Promotora de los derechos humanos que defendió Robert F. Kennedy, Díaz de la Cebosa considera que los valores de la dignidad humana, la paz y la justicia social son sus objetivos. En declaraciones a la revista Forbes, indica que "en la coyuntura actual que afrontamos, con múltiples conflictos bélicos abiertos por diferentes partes del mundo, es más necesario que nunca encontrar esos valores. La desigualdad social cada vez es más patente y por ello se convierte en imprescindible descubrir figuras que nos sirvan de referentes y nos ayuden a concienciar a la sociedad".

Su programa educativo está basado en el libro de una de las hijas de Robert, Kerry Kennedy, "Speak Truth to Power: Human Rights Defenders Who Are Changing Our World". Durante dos años, Kerry recorrió el mundo para recoger historias de personajes como Václav Havel, Rigoberta Menchu, Malala, Desmond Tutu, el Dalai Lama… etc. A raíz del libro se creó su programa, cuya metodología consiste en examinar las vicisitudes a las que se enfrentan los defensores de los derechos humanos, además de sus causas en todo el mundo.

El programa recrea sus historias con sesiones educativas prácticas que proporcionan a la juventud un punto de entrada único para comprender las temáticas de los derechos humanos y así convertirse en defensores empáticos de la justicia en sus vidas cotidianas. Hasta la fecha el programa ha llegado a 6 millones de estudiantes, profesorado y líderes sociales de todo el mundo.

La dirección de Mujer Siglo XXI está compuesta por la presidenta Carmen Miral, las vicepresidentas Margarita Esteban y Felisa Ramos; Esther de Miguel como secretaria general, la tesorera Esther Oña, y las vocales María Ángeles López, Teresa Díaz, María Tato, María Núñez, Irati Agirrezabala y Natalia Ortíz.