Gorrotxategi advierte de que el PSE-EE y EH Bildu no son un "cambio", sino un "recambio" del PNV

Dice que "nadie tenga ninguna duda" de que los votos de Elkarrekin Podemos "serán para un gobierno de izquierdas"



BILBAO, 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

La candidata de Elkarrekin Podemos a lehendakari, Miren Gorrotxategi, ha reprochado a los candidatos de PSE-EE, Eneko Andueza, y de EH Bildu, Pello Otxandiano, que los cambios que pregonan solo pasan por gobernar con el PNV, por lo que les ha instando a que no hablen de "cambio", si solo aspiran a ser el "recambio" del PNV.

Gorrotxategi ha intervenido en el Palacio Euskalduna de Bilbao en el acto de arranque de campaña electoral vasca para el 21 de abril, junto a los candidatos Juantxo López de Uralde y David Soto, la candidata de Podemos a las elecciones europeas, Irene Montero, y la portavoz de Elkarrekin Podemos en el Ayuntamiento de Bilbao, Ana Viñals.

En su intervención, ha lamentado que las políticas neoliberales del PNV han convertido a Euskadi en el "estado del malestar", y ha advertido de que "nadie tenga ninguna duda" de que los votos de Elkarrekin Podemos serán para un gobierno de izquierdas.

En este sentido, ha apuntado que Euskadi no va a solucionar sus problemas y menos mejorarlos, si en el gobierno está "la misma pieza, la derecha, el PNV". "Nuestras propuestas no son sencillas de materializar, pero, en todo caso, son imposibles si no hay un Elkarrekin Podemos fuerte que haga que el resto deje de mirar al PNV para gobernar", ha confesado.

Para las aspirante a la Lehendakaritza, en Euskadi están "mal" la vivienda, Osakidetza, "un enfermo crítico que en estos momentos necesita reanimación urgente" y la educación, al tiempo que ha criticado la falta de soberanía, "ni energética, ni alimentaria".

"El Gobierno Vasco, con el PNV a la cabeza, ha fracasado a la hora de garantizar el bienestar colectivo, a la hora de proveer, a través de lo público, todos los servicios que proporcionan una vida digna en Euskadi y a la hora de sostener el propio estado del bienestar", ha acusado.

tOMAR EN SERIO OSAKIDETZA

Ante ello, ha propuesto "tomarse en serio" Osakidetza. "Vamos a acabar con la precariedad y la interinidad, a comprometernos a que no se cierre ningún ambulatorio en ninguna época del año, a construir un hospital en Durangaldea y a publificar el hospital privado de Tolosa. Además, vamos a ampliar los servicios: dentista, oculista, salud mental...", ha enumerado.

Por otro lado, ha anunciado que van a frenar la compra de vivienda por parte de los 'fondos buitre', sacar al mercado público las viviendas deshabitadas y van a declarar zonas tensionadas. "Euskadi no puede permitirse que las personas en alquiler se dejen la mitad de su sueldo. La vivienda es un derecho, no un lujo", ha dicho.

Asimismo, ha abogado por crear una empresa Pública de Energía para controlar la soberanía energética, haciendo que en Euskadi no haya hogares que "pasen frío en invierno". "En Educación, vamos a cambiar la ley recién aprobada que viene a consolidar la segregación y la concertación universal. Vamos a poner en el centro a la escuela pública", ha señalado.

"Nuestro Gobierno de Izquierdas debe recoger el mandato del movimiento feminista y construir de una vez un sistema público de cuidados, publificando residencias, garantizando plazas gratuitas en las haurreskolas. Euskadi merece una sociedad en la que los cuidados se coloquen en el centro y no vengan las empresas de Florentino Pérez a hacer negocio con ellos", ha manifestado.

Tras reconocer que estas propuestas no son "sencillas de materializar", ha advertido de que, en todo caso, "son imposibles si no hay un Elkarrekin Podemos fuerte que haga que el resto deje de mirar al PNV para Gobernar". "Que nadie tenga ninguna duda, los votos de Elkarrekin Podemos serán para un gobierno de izquierdas", ha insistido.

Por ello, ha pedido que ningún voto de izquierdas se quede en casa. "Si movilizamos a la gente corriente, a los que van a currar, a los que esperan en Osakidetza, estoy segura de que lograremos un Gobierno de Izquierdas en Euskadi. Que nadie nos diga que las cosas son imposibles, vamos a demostrar que con Elkarrekin Podemos se puede gobernar desde la izquierda", ha finalizado.