Gorrotxategi dispuesta a no ser candidata a Lehendakari para lograr un acuerdo con Sumar, dice que todavía hay tiempo

BILBAO, 20 Feb. (EUROP PRESS) -

La candidata de Podemos a Lehendakari, Miren Gorrotxategi, ha asegurado estar dispuesta a no ser la aspirante a la Presidencia del Gobierno vasco para intentar un acuerdo con Sumar, y cree que todavía hay "tiempo" para lograr ese pacto y concurrir en coalición junto con esta fuerza, Ezker Anitza-IU y Berdeak Equo.

En una entrevista a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Gorrotxategi ha indicado que, aunque Euskadi no es Galicia, sí considera que hay que "mirar a lo que ha pasado" en esas elecciones en las que ni Sumar ni Podemos, que concurrían por separado, no han obtenido representación. En su opinión, si hubieran acudido juntos, "seguro que el resultado hubiera sido mejor".

Por lo tanto, ha manifestado que esa "lección" la tienen que "traer a casa", porque mantener el "espacio unido en un contexto de cambio de ciclo político es fundamental" para "poder ofrecer una alternativa que se traduzca en muchos escaños".

A su juicio, están "a tiempo" de poder concurrir en coalición con Sumar, Ezker Anitza-IU y Berdeak-Equo, que ya han cerrado un acuerdo. "En el tiempo que quede, voy a hacer todo lo posible para que esa unidad pueda llevarse a cabo. Siempre lo he dicho, me parece que es una cuestión de responsabilidad histórica procurar esa unidad. Y yo, por mi parte, y con mi partida. Lo vamos a hacer", ha añadido.

Gorrotxategi ha asegurado que "hasta el último segundo" trabajará para que la "unidad se produzca" y ha afirmado que estaría dispuesta a no ser la candidata a Lehendakari. "Claro que sí, esto de ser candidata a la Lehendakari no es, por mi parte, una ambición personal. Yo esto me lo tomo como una responsabilidad. Es verdad que a mí la militancia de Podemos me ha elegido como su candidata y eso también es una responsabilidad para mí", ha añadido.

Por lo tanto, ha afirmado que, si para este espacio es "importante e imprescindible" que ella no sea la candidata a Lehendakari, no será nunca "una línea roja".

(Habrá ampliación)